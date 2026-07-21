HRPM promove almoço marajoara e afetivo a pacientes renais

O Hospital Regional Público do Marajó (Breves / PA), com 70 leitos, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), desde 2010, transformou o horário do almoço em um momento de acolhimento e afeto para pacientes renais. O objetivo foi, durante o mês de julho, resgatar memórias e aproximar pacientes do setor de hemodiálise dos sabores que fazem parte da identidade marajoara.

O cardápio, elaborado pelo Setor de Nutrição e Dietética (SND), incluiu peixe frito com açaí, uma combinação típica da região, a fim de levar pertencimento a quem enfrenta diariamente os desafios do tratamento. Cada detalhe da refeição foi cuidadosamente planejado pela equipe de nutrição do hospital, respeitando as necessidades clínicas e as restrições alimentares de cada paciente. "Assim, foi possível unir segurança nutricional, qualidade assistencial e humanização, demonstrando que o cuidado também se expressa por meio de gestos simples, capazes de tornar o ambiente hospitalar mais leve, acolhedor e cheio de significado", analisou a nutricionista Renata Feio.

"Humanizar a assistência é entender que, às vezes, uma refeição preparada com carinho alimenta não apenas o corpo, mas também a esperança de dias melhores", disse Renata. Segundo ela, a alimentação também é uma forma de acolher, promover bem-estar e fortalecer o vínculo com os pacientes, valorizando hábitos e sabores que fazem parte da cultura local e tornando o tratamento mais humanizado.

Desde 2018, o HRPM possui o selo Green Kitchen, estruturado pela Precx e Fupam – Fundação de Pesquisa de Ambientes / USP — pelo constante aprimoramento do padrão de qualidade na produção da alimentação saudável oferecida aos pacientes, acompanhantes e empregados, priorizando a sustentabilidade no preparo dos alimentos.

A unidade presta assistência de média e alta complexidade para aproximadamente 300 mil habitantes dos municípios vinculados ao 8º Centro Regional de Saúde (CRS) – Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. O HRPM está localizado na Avenida Rio Branco, número 1.266, no bairro Centro.

O INDSH é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959 com o objetivo de se tornar referência nacional em gestão hospitalar e de serviços de saúde em geral. Com cerca de 7.600 empregados diretos, atualmente o INDSH administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em seis estados, com mais de 1.360 leitos exclusivamente pelo SUS e mais de nove milhões de pacientes potenciais.