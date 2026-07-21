Terça, 21 de Julho de 2026
16°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Com 13 casos de sarampo, São Paulo alerta para reforço na vacinação

Estado passou a recomendar dose zero, a partir dos 6 meses de idade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/07/2026 às 16h15
Com 13 casos de sarampo, São Paulo alerta para reforço na vacinação
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O estado de São Paulo registrou 13 casos de sarampo em 2026, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). Os diagnósticos foram em bebês de até 1 ano e em adultos entre 20 e 50 anos.

Desde junho, a SES-SP recomenda a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias residentes nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo .

A dose zero é aplicada seis meses antes da dose um. A medida se deve ao cenário epidemiológico atual e leva proteção aos recém-nascidos no primeiro ano de vida, uma vez que a primeira dose da vacina é prevista, em situações normais, para os 12 meses de idade.

A secretaria reforça que a dose zero não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação .

“Após recebê-la, a criança deve seguir normalmente o esquema vacinal de rotina, com a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e a segunda, preferencialmente com a vacina tetraviral [sarampo, rubéola, caxumba e catapora], aos 15 meses”, informou a SES-SP.

Crianças, adolescentes e adultos que não tenham recebido as doses indicadas também devem procurar a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e atualizar a caderneta .

Prevenção eficaz

A SES-SP tem alertado a população de que o sarampo pode atingir diferentes faixas etárias, motivo pelo qual é importante manter a vacinação em dia. A imunização é a principal forma de prevenção e é também essencial para interromper a circulação do vírus.

"Com o aumento dos casos, a vacinação continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenir o sarampo", destacou a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP), Tatiana Lang.

"É fundamental que pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação das crianças, e que adolescentes e adultos procurem uma unidade de saúde para atualizar o esquema vacinal sempre que necessário", acrescentou.

Quem tiver dúvidas sobre a vacinação pode acessar o portal https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br/ . A página reúne respostas às principais perguntas da população sobre vacinação, eficácia dos imunizantes, eventos adversos, doenças imunopreveníveis e riscos da não vacinação.

Altamente transmissível

Uma das particularidades que aumenta a disseminação do sarampo é que as suas partículas virais infectantes permanecem em suspensão em aerossol. Ou seja, o vírus se mantém no ambiente deixado pelo indivíduo contaminado, ocasionando a contaminação de outras pessoas .

"O sarampo não poupa pessoas que não tenham sido vacinadas e, em cenários de baixa cobertura vacinal, é a primeira doença que se manifesta”, pontuou o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIn), Renato Kfoury.

Ele explicou que o Brasil havia eliminado o sarampo em 2016 e, novamente, em 2024, o que não significa que não possam ocorrer casos esporádicos importados ou casos decorrentes de contaminação a partir desses, principalmente devido aos surtos existentes na América ─ nos EUA, Canadá, México e Gautemala.

“Há risco de reintrodução, mas nossa lição é fortalecer os dois pilares fundamentais: a vacinação e a vigilância atenta. Precisamos manter altas coberturas, idealmente acima de 95% com as duas doses", disse.

Kfouri acrescentou que a vigilância garante que os casos suspeitos sejam identificados, rastreados e contidos por meio da vacinação de bloqueio, para que casos esporádicos não se traduzam novamente em circulação sustentada da doença.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

Anvisa aprova medicamentos pediátricos para lúpus e esclerose múltipla

Passam a ser liberados o belimumabe e o ocrelizumabe
Saúde Há 18 horas

Brasil envia 690 mil doses de vacinas em ajuda à Venezuela

Já foram doados também remédios e materiais hospitalares

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Lei cria política para fortalecer indústria da saúde

Sancionado hoje, Projeto de Lei n° 2583/20 pretende garantir autonomia

 Foto: Divulgação Ministério da Saúde
Diabetes Há 1 dia

Pacientes do SUS com diabetes começam a receber insulina mais moderna

Distribuição da glargina começou nesta segunda-feira para 16 estados
Saúde Há 1 dia

Sinais do câncer colorretal devem ser checados com rapidez; saiba mais

Pesquisa indica que parte dos brasileiros adia ida ao médico

Tenente Portela, RS
22°
Chuva
Mín. 16° Máx. 25°
23° Sensação
3.2 km/h Vento
87% Umidade
100% (17.21mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
18° 14°
Quinta
18° 11°
Sexta
16° 12°
Sábado
21° 14°
Domingo
21° 13°
Últimas notícias
Entretenimento Há 25 minutos

Turismo em expansão impulsiona hotelaria de Foz do Iguaçu
Câmara Há 25 minutos

Projeto garante remarcação e desistência de passagens sem multa
Internacional Há 25 minutos

Marinha desmobiliza hospital de campanha montado na Venezuela
Senado Federal Há 25 minutos

MP destina R$ 547 milhões para ressarcir beneficiários do INSS
Entretenimento Há 58 minutos

ParaskateTour 2026 reúne principais atletas do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,29%
Euro
R$ 5,78 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 356,785,28 +1,59%
Ibovespa
173,325,66 pts -0.03%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7070 (20/07/26)
15
31
36
64
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3740 (20/07/26)
01
02
05
06
08
09
11
12
13
15
16
17
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias