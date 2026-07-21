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Sistema para cantina escolar amplia gestão digital

A digitalização das escolas também alcança a gestão da alimentação, impulsionando o uso de sistemas para cantina escolar que integram pagamentos, c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 12h40
Sistema para cantina escolar amplia gestão digital
Créditos de imagem: RevTrak

A transformação digital tem ampliado o uso de tecnologias em diferentes áreas da educação, incluindo a gestão escolar. Segundo a Pesquisa TIC Educação, do Cetic.br, as instituições de ensino brasileiras têm ampliado a adoção de sistemas, plataformas e aplicações voltadas às atividades de gestão, além do uso de tecnologias para análise de dados e tomada de decisões.

Nesse cenário, o uso de um sistema para cantina escolar tem acompanhado esse movimento de digitalização. Essas plataformas permitem integrar processos como pagamentos digitais, gestão operacional, acompanhamento de pedidos e comunicação entre escolas, operadores de cantinas e responsáveis, reunindo diferentes funcionalidades em um único ambiente.

Gestão integrada para cantinas escolares

Um sistema para cantina escolar pode centralizar atividades como controle financeiro, gestão de vendas, monitoramento de pedidos, emissão de relatórios e gerenciamento de estoque. A integração dessas funções contribui para organizar a rotina operacional e facilitar o acompanhamento das atividades da cantina.

Além disso, um aplicativo para cantina escolar permite que responsáveis acompanhem o histórico de consumo dos estudantes e realizem pagamentos digitais, enquanto gestores e operadores têm acesso a informações que auxiliam a administração do serviço.

Tecnologia contribui para modernizar a rotina escolar

A Pesquisa TIC Educação 2023 também identificou que parte das escolas brasileiras já utiliza sistemas de identificação de alunos por reconhecimento facial, demonstrando o avanço da adoção de tecnologias voltadas à gestão e ao controle de processos no ambiente escolar.

Recursos como pagamentos digitais, pedidos antecipados e identificação eletrônica podem tornar o atendimento mais organizado, reduzindo etapas operacionais e apoiando a modernização da rotina das cantinas escolares.

Plataformas especializadas acompanham a transformação digital

O avanço da digitalização também impulsionou o desenvolvimento de plataformas especializadas na gestão de cantinas escolares. Essas soluções reúnem diferentes funcionalidades em um único sistema, permitindo integrar pagamentos digitais, controle de consumo, gestão operacional e comunicação entre escolas, operadores e responsáveis.

Entre as empresas que atuam nesse segmento está a Vlupt, que desenvolve um sistema para cantina escolar voltado à digitalização da alimentação no ambiente educacional. A plataforma reúne recursos como app cantina, pedidos antecipados, reconhecimento facial, gestão financeira e acompanhamento do consumo dos estudantes, buscando centralizar processos administrativos e operacionais em uma única solução.

Digitalização acompanha evolução da gestão educacional

A Vlupt atua nesse segmento por meio de uma plataforma voltada à gestão digital de cantinas escolares. Segundo informações disponíveis no site da instituição﻿, a empresa está presente em mais de 400 escolas brasileiras, atende cerca de 200 mil alunos e já processou mais de 15 milhões de pedidos.

A plataforma reúne funcionalidades como pagamentos digitais, controle de consumo, gestão operacional, reconhecimento facial e integração entre escolas, cantinas e responsáveis, acompanhando a crescente adoção de tecnologias para apoiar processos administrativos no ambiente educacional.

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