OMRON lança balança de bioimpedância para monitorar obesidade

OMRON Healthcare Brasil, unidade da empresa japonesa especializada em dispositivos de saúde, lançou a balança de bioimpedância Connect 2 – modelo HBF‑270T1, que recebeu certificação da Anvisa e do Inmetro. O aparelho, disponível no mercado nacional, conecta‑se ao aplicativo OMRON Connect e permite o registro de até quatro perfis de usuários.

A balança mede oito parâmetros: peso corporal (até 150 kg), percentual e massa de gordura, nível de gordura visceral, percentual e massa de músculos esqueléticos, taxa metabólica basal (kcal) e índice de massa corporal (IMC). Os dados são armazenados digitalmente e podem ser exportados para relatórios que auxiliam profissionais de saúde e programas corporativos de bem‑estar.

A introdução do dispositivo coincide com a atualização das diretrizes de enfrentamento da obesidade, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como condição que afeta mais de 1 bilhão de pessoas globalmente. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), a obesidade deve alcançar 1,13 bilhão de indivíduos até 2030, representando um aumento de 115% em relação a 2010.

As novas recomendações da Abeso incluem a bioimpedância como ferramenta de avaliação, tanto para obesidade quanto para sarcopenia – perda progressiva de massa e força muscular associada ao envelhecimento. O reconhecimento do tecido adiposo como órgão endócrino, que libera adipocinas pró‑inflamatórias e reduz a adiponectina protetora, reforça a necessidade de monitoramento detalhado da composição corporal.

"A balança de bioimpedância representa um diferencial estratégico no portfólio da OMRON, pois fornece dados precisos que sustentam decisões clínicas, programas de bem‑estar corporativo e jornadas de perda de peso personalizadas", afirmou Fernanda Villalobos, diretora geral da OMRON Healthcare Brasil. "Sua integração com plataformas digitais gera relatórios acionáveis, ampliando o valor percebido pelos clientes e criando oportunidades de parceria com profissionais de saúde."

Além do monitoramento da obesidade, a capacidade de classificar resultados em quatro faixas (baixo, normal, alto e muito alto) facilita a identificação precoce de riscos cardiovasculares associados à gordura visceral. A ferramenta também pode ser empregada no acompanhamento de pacientes idosos, contribuindo para a detecção e manejo da sarcopenia, condição que impacta mobilidade, qualidade de vida e custos de saúde.

Com a crescente adoção de tecnologias digitais na saúde, a disponibilidade de dispositivos certificados como o Connect 2 pode fortalecer a oferta de soluções baseadas em evidência no Brasil, alinhando-se às políticas públicas de prevenção de doenças crônicas e ao aumento da demanda por autocuidado informado.