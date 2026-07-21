Projeto abre crédito orçamentário de R$ 35 milhões para investimentos da estatal Serpro

O Congresso Nacional analisa projeto (PLN 22/26) que abre crédito suplementar no Orçamento de 2026 de R$ 35 milhões para investimentos da empresa estatal Serpro.

Os investimentos estão relacionados a necessidades contratuais do Datacenter Modular de São Paulo e têm como fonte de financiamento os recursos próprios da empresa.

“As empresas estatais, seguindo a dinâmica empresarial, possuem a necessidade de adoção de um planejamento flexível, o que as leva a retificarem, quando necessário, suas projeções orçamentárias, a fim de se adequarem a seus planos de negócios”, justifica o governo na mensagem que acompanha o projeto.

Próximos passos

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional.