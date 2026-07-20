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ESF2 amplia atendimento em Tenente Portela

ESF2 atenderá até as 20h para reforçar assistência durante o aumento de doenças respiratórias; sala de vacinas também permanecerá aberta

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Tenente Portela
20/07/2026 às 07h53
ESF2 amplia atendimento em Tenente Portela
(Foto: Divulgação)

A partir de hoje segunda-feira, 20 de julho, a Estratégia de Saúde da Família (ESF2), conhecida como Postão, em Tenente Portela, passará a oferecer atendimento em horário estendido. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h.

A medida tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde durante o período de maior circulação de doenças respiratórias, como síndromes gripais e quadros respiratórios agudos.

Além das consultas e atendimentos prestados pela equipe de saúde, a sala de vacinas também permanecerá aberta no mesmo horário, permitindo a atualização da carteira de vacinação e a aplicação das imunizações previstas no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo a vacina contra a Influenza.

A ampliação do horário busca facilitar o atendimento de moradores da área urbana e do interior que não conseguem comparecer às unidades durante o expediente convencional, contribuindo para o atendimento precoce, a prevenção de complicações e a redução da procura pelos serviços de urgência.

A iniciativa integra as ações adotadas pelo município para atender ao aumento da demanda por serviços de saúde durante o período de inverno.

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