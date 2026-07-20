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AMUCELEIRO leva demandas da Região Celeiro ao Interioriza FAMURS

Encontro reuniu gestores de 97 municípios gaúchos para debater temas estratégicos e apresentar demandas prioritárias da Região Celeiro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações AMUCELEIRO
20/07/2026 às 10h12
AMUCELEIRO leva demandas da Região Celeiro ao Interioriza FAMURS
(Foto: Divulgação Amuceleiro)

A AMUCELEIRO participou na última semana no município de Ijuí, da primeira edição do Interioriza FAMURS, iniciativa voltada à aproximação da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul com as administrações municipais.

O encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, secretários e técnicos das regiões Celeiro, Planalto Médio, Alto Jacuí, Fronteira Noroeste e Missões, representando 97 municípios gaúchos.

Durante a programação, foram debatidos temas relacionados à saúde, assistência social, direitos das mulheres, reforma tributária, comunicação pública, regularização fundiária e turismo, promovendo troca de experiências e orientação técnica aos gestores.

Representando a AMUCELEIRO, o presidente da entidade e prefeito de Bom Progresso, Norimar Leopoldo Schossler, participou da abertura oficial e entregou ao presidente da FAMURS um ofício com as principais demandas da Região Celeiro, definidas em conjunto pelos prefeitos dos municípios associados.

Segundo a AMUCELEIRO, a participação reforça o compromisso da associação com o fortalecimento do municipalismo e com a busca por políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.


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