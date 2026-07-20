Dados próprios ampliam papel estratégico das MVNOs

A integração entre conectividade móvel e ecossistemas digitais ganhou espaço entre empresas de serviços financeiros, varejo e tecnologia. Em junho de 2026, o Nubank informou que o NuCel alcançou um milhão de clientes, cerca de um ano e meio após o início da operação, associando telefonia móvel a serviços e benefícios já disponíveis em sua plataforma. O movimento reforça a discussão sobre como Operadoras Móveis Virtuais, conhecidas como MVNOs, podem ampliar os canais de relacionamento direto entre empresas e consumidores. A Play Tecnologia acompanha esse cenário e informa que projetos de telefonia móvel integrada permitem reunir, em um mesmo ecossistema, etapas como contratação, atendimento, gestão de planos, oferta de benefícios e relacionamento digital.

MVNOs ampliam pontos de contato com o cliente

A Agência Nacional de Telecomunicações define a MVNO como uma operação que presta o Serviço Móvel Pessoal por meio de rede virtual, utilizando a infraestrutura de uma prestadora de origem. O modelo permite que empresas desenvolvam ofertas móveis próprias sem a necessidade de construir uma rede nacional de antenas. Para marcas que já possuem relacionamento recorrente com consumidores, a telefonia móvel pode acrescentar novos pontos de contato. Entre eles estão a contratação do plano, recargas, consultas de consumo, atendimento, adesão a benefícios e uso de aplicativos disponibilizados pela própria empresa.

Essas interações podem gerar dados próprios, conhecidos como first-party data, obtidos diretamente na relação entre a organização e o cliente. Esse conjunto pode incluir informações cadastrais, histórico de atendimento, adesão a produtos, uso de benefícios e respostas a campanhas, conforme as finalidades informadas e as bases legais aplicáveis.

Dados próprios apoiam personalização com IA

Análises sobre marketing orientado por dados apontam que bases próprias podem apoiar estratégias de personalização e relacionamento, desde que a coleta seja realizada de forma legítima. Estudos também indicam que inteligência artificial e IA generativa vêm sendo utilizadas para ampliar a capacidade de personalizar experiências em diferentes etapas da jornada do consumidor. Em uma operação MVNO conectada aos sistemas da empresa, informações geradas pelos canais próprios podem ser organizadas em ferramentas de CRM, atendimento e análise de negócios. Dependendo da arquitetura implementada, esses dados podem apoiar segmentações, recomendações de benefícios, identificação de padrões de uso e ações relacionadas à permanência do cliente.

Segundo Ilber Ragno, CEO da Play Tecnologia, o valor do modelo está na organização dos dados gerados pela relação direta, e não no acesso indiscriminado ao tráfego da rede. "Uma MVNO amplia pontos de contato próprios da empresa com o cliente, como contratação, recarga, atendimento, uso de benefícios e suporte. Esses registros podem ser integrados a ferramentas de CRM e análise, desde que exista finalidade definida, base legal, transparência e controle de acesso", afirma.

Governança não significa acesso irrestrito

A operação de uma rede móvel virtual não autoriza a marca a acessar livremente o conteúdo das comunicações ou todos os dados trafegados pelo usuário. A legislação brasileira determina a proteção da privacidade, enquanto as regras aplicáveis às prestadoras de telecomunicações estabelecem deveres relacionados ao sigilo das comunicações e à confidencialidade dos dados.

A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que o tratamento de informações pessoais observe princípios como finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança e responsabilização. Isso significa que cada uso precisa estar relacionado a uma finalidade legítima e informada ao titular.

Para Ragno, projetos que integrem conectividade, dados e inteligência artificial precisam definir previamente quais informações serão utilizadas e como será feita sua governança.

"O desenho da operação deve responder a perguntas objetivas: quais dados serão coletados, com qual finalidade, por quanto tempo serão mantidos, quem poderá acessá-los e como o cliente será informado. A conectividade amplia a jornada, mas a governança precisa ser planejada junto com a implantação", explica.

Varejo e finanças integram conectividade ao ecossistema

Empresas dos setores financeiro e varejista podem utilizar operações móveis para integrar telefonia a programas de relacionamento, benefícios, meios de pagamento, atendimento e serviços digitais. Nesse formato, o plano móvel atua como mais um componente do ecossistema da marca.

A Play Tecnologia informa que oferece infraestrutura white-label para implantação e gestão de MVNOs, com recursos operacionais e possibilidades de integração com sistemas de gestão e relacionamento. A configuração depende da estrutura tecnológica, do modelo de negócio e das responsabilidades assumidas por cada parceiro.

Segundo a empresa, uma integração com CRM pode organizar dados provenientes dos canais próprios da operação, enquanto regras de acesso e segurança determinam quais equipes e sistemas podem consultar cada informação.

Regulação acompanha a estrutura da operação

No Brasil, a prestação de serviços móveis por rede virtual segue a regulamentação da Anatel. A estrutura pode envolver diferentes formas de atuação e responsabilidades entre a empresa que utiliza a marca, a plataforma tecnológica e a prestadora responsável pela infraestrutura de rede. Além das exigências do setor de telecomunicações, operações que realizam tratamento de dados pessoais estão sujeitas à LGPD. Projetos que utilizem informações para modelos analíticos ou sistemas de inteligência artificial também precisam considerar as finalidades informadas e os riscos associados ao tratamento.

A Play Tecnologia informa que orienta a implantação de seus projetos conforme o modelo operacional adotado, incluindo etapas de integração tecnológica, gestão da operação e adequação aos requisitos aplicáveis à prestação do serviço móvel.

Sobre a Play Tecnologia

A Play desenvolve e gerencia infraestrutura para Operadoras Móveis Virtuais. A empresa oferece soluções white-label para organizações que pretendem integrar telefonia móvel a seus ecossistemas, com recursos de conectividade, gestão operacional e integração com sistemas.