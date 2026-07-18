Servidores de Vista Gaúcha recebem primeira parcela do 13º salário

Poder Executivo informou que o cronograma estabelecido prevê o pagamento da primeira parcela em julho (Foto: Diones Roberto Becker)

A Administração Municipal realizou o pagamento antecipado de 50% do 13º salário aos servidores públicos de Vista Gaúcha. A medida faz parte do planejamento financeiro da atual gestão e beneficia o funcionalismo.

Conforme o prefeito Claudemir Locatelli, a antecipação dos valores é resultado da organização das finanças do Município e tem como objetivo reconhecer o trabalho desempenhado pelos servidores, além de proporcionar maior tranquilidade financeira aos funcionários.

O Poder Executivo informou que o cronograma estabelecido prevê o pagamento da primeira parcela em julho, enquanto o restante do 13º salário será quitado no fim do ano. Destaca-se ainda que o planejamento permite manter o equilíbrio das contas públicas sem comprometer a capacidade de investimento e a continuidade dos serviços.

— Esta é uma forma de valorizar e reconhecer o empenho e a dedicação de todos os servidores municipais, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de Vista Gaúcha — ressaltou o prefeito.

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