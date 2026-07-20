Defesa Civil intensifica ações preventivas em Palmeira das Missões

A Defesa Civil de Palmeira das Missões reforçou as ações preventivas diante da previsão de um período prolongado de chuvas e risco de temporais no Rio Grande do Sul. As medidas foram detalhadas pelo coordenador da Defesa Civil, Vergílio Matias.

Segundo o coordenador, os pontos mais afetados pelas fortes chuvas registradas há cerca de duas semanas receberam intervenções para melhorar o escoamento da água. Uma força-tarefa da Prefeitura realiza a limpeza de bocas de lobo, galerias, tubulações e cursos d'água, além de obras em locais considerados críticos, como o prolongamento da Rua Borges de Medeiros e o bairro Passo da Areia.

A Defesa Civil também orienta a população a evitar o descarte de lixo, entulhos e materiais de construção nas vias públicas, prevenindo a obstrução da rede de drenagem.

Conforme Vergílio Matias, o município mantém equipes, máquinas e equipamentos preparados para atender possíveis ocorrências, enquanto a Defesa Civil Regional acompanha continuamente a evolução das condições meteorológicas.

A recomendação é que a população acompanhe os alertas oficiais, evite sair de casa durante temporais e acione imediatamente os órgãos de emergência em situações de risco. Apesar das ações preventivas, a Defesa Civil alerta que volumes elevados de chuva em curto espaço de tempo ainda podem provocar alagamentos em diferentes pontos do município.



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