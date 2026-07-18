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Derrubadas antecipa metade do 13º salário e valoriza os servidores municipais

Iniciativa representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
18/07/2026 às 13h11
Derrubadas antecipa metade do 13º salário e valoriza os servidores municipais
Poder Executivo realizou o pagamento antecipado de 50% do 13º salário aos servidores municipais (Foto: Diones Roberto Becker)

O Poder Executivo realizou o pagamento antecipado de 50% do 13º salário aos servidores municipais. A iniciativa representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais que, diariamente, contribuem para o funcionamento dos serviços públicos e para o atendimento à população.

Além de proporcionar mais segurança e tranquilidade no planejamento financeiro das famílias, a antecipação permite que os servidores organizem suas despesas, realizem investimentos pessoais e ampliem a capacidade de compra. O recurso também fortalece a economia de Derrubadas, com reflexos positivos no comércio e nos prestadores de serviços.

A antecipação do benefício é possível graças ao planejamento financeiro da Administração Municipal, que mantém o equilíbrio das contas públicas e assegura o cumprimento dos compromissos assumidos com responsabilidade.

A segunda parcela do 13º salário será depositada dentro do calendário financeiro do Município – assegurando o direito dos servidores e mantendo a regularidade dos pagamentos.

 

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