Axía apresenta avanços da pesquisa de cobre em Goiás

A Axía Resources apresentou os resultados mais recentes das pesquisas do Projeto Bom Jardim, jazida de cobre localizada em Bom Jardim de Goiás (GO), durante workshop realizado em 22 de junho de 2026 no Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (UnB). O encontro reuniu pesquisadores, professores e a equipe técnica da empresa para discutir levantamentos geológicos e geofísicos e definir os próximos passos da exploração mineral.

O evento marcou a apresentação de resultados dos convênios firmados entre a Axía, a UnB e a Universidade Federal de Goiás (UFG). Entre os trabalhos expostos estiveram a integração de dados geológicos, geoquímicos, geofísicos e de sondagem, além de levantamentos que utilizaram métodos como o magnetotelúrico e o eletromagnético em furos de sondagem, aplicados à investigação do depósito em profundidade.

Resultados técnicos e novos alvos

Os estudos indicaram anomalias condutivas em profundidade associadas ao depósito, correlação entre dados magnéticos, geoquímicos e geoelétricos e evidências de continuidade das estruturas mineralizadas. A partir dessas informações, a empresa definiu novos vetores de pesquisa e alvos prioritários para ampliar os recursos minerais, tanto nas extensões do depósito principal quanto em áreas satélites. A jazida tem recursos estimados em 4,5 milhões de toneladas de minério.

O projeto se insere no contexto da crescente demanda por minerais estratégicos para a transição energética. O cobre é considerado essencial para a eletrificação, com aplicações em mobilidade elétrica, energias renováveis e infraestrutura de transmissão. Projeções da Agência Internacional de Energia (IEA) apontam crescimento expressivo da demanda global pelo metal até 2040, à medida que avançam os compromissos internacionais de descarbonização.

Para Leonardo Prudente, diretor-executivo da Axía Resources, a integração entre iniciativa privada e universidades tem sido decisiva para o avanço do projeto. "A parceria entre a Axía Resources, a UnB e a UFG tem sido fundamental para o avanço técnico e científico do Projeto Bom Jardim", afirma.

Segundo o executivo, a aproximação entre empresa e academia promove a troca de conhecimento e amplia a capacidade de inovação da mineração brasileira.

Entre as próximas etapas, a empresa prevê a conclusão da campanha de polarização induzida, o mapeamento geológico-estrutural, estudos de gravimetria e a execução de furos mais profundos nas áreas com respostas geofísicas positivas. A Axía conduz o programa de pesquisa desde 2023, quando firmou com o Serviço Geológico do Brasil (SGB) o contrato de cessão dos direitos minerários da área, arrematada em leilão.

Com o uso combinado de tecnologias geofísicas e da pesquisa acadêmica, a mineradora busca reduzir incertezas geológicas e orientar as próximas fases da exploração de cobre no Centro-Oeste.

Para mais informações, basta acessar: https://axiaresources.com.br/﻿