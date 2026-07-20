Segunda, 20 de Julho de 2026
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Vítimas de fraudes bancárias desconhecem direitos

As fraudes bancárias atingiram o maior patamar da série histórica no Brasil e expuseram um problema que vai além da segurança digital: o desconheci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/07/2026 às 21h42
Vítimas de fraudes bancárias desconhecem direitos
Divulgação Grupo RG Eventos/José Júnior

Levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) indica que quase quatro em cada dez brasileiros já foram alvo de algum golpe, enquanto as perdas do sistema financeiro somaram R$ 10,1 bilhões em 2024, alta de 17% em relação ao ano anterior. As fraudes bancárias atingiram, assim, o maior número de vítimas já registrado, e, por trás desses números, especialistas identificam um problema que ultrapassa a segurança digital: o desconhecimento, por parte das vítimas, dos direitos que podem ser acionados após um golpe.

Para o advogado e pesquisador José Júnior, especialista em segurança cibernética e inteligência artificial, o fenômeno mudou de natureza. "As fraudes bancárias deixaram de ser episódios isolados de invasão de sistemas. Hoje, elas combinam tecnologia, engenharia social, uso indevido de dados pessoais, contas de passagem, crédito contratado fraudulentamente e transferências realizadas em poucos segundos", afirma.

Segundo ele, trata-se de uma questão simultaneamente jurídica e social, que envolve o dever de segurança das instituições e atinge, sobretudo, idosos e consumidores com menor familiaridade digital.

Os direitos que passam despercebidos

Entre as garantias menos conhecidas está a possibilidade de questionar as transações. "Muitas vítimas desconhecem que têm o direito de contestar formalmente as operações, receber número de protocolo e exigir uma resposta escrita e fundamentada da instituição financeira", explica José Júnior.

O pesquisador acrescenta que o consumidor também pode requerer a preservação de provas técnicas, como logs de acesso, endereços IP, dispositivos cadastrados e trilhas de auditoria, e, diante de empréstimo ou consignado não reconhecido, pedir a suspensão das parcelas, dos juros, dos descontos e de eventual negativação.

Quando o banco pode ser responsabilizado

A responsabilização das instituições, pondera o especialista, depende da análise de cada caso concreto. "O simples fato de a operação ter sido realizada com senha, token, aplicativo ou biometria não prova, isoladamente, que houve consentimento livre e consciente da vítima", observa.

Ele lembra que a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes ligadas ao risco da própria atividade, entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobretudo quando o sistema antifraude falha diante de operações atípicas. O tema ganha relevância porque o Brasil é hoje o segundo país do mundo com mais tentativas de golpes financeiros, atrás apenas da China.

Devolução no Pix e as primeiras horas

Quando o golpe envolve o Pix, a principal ferramenta de recuperação é o Mecanismo Especial de Devolução (MED). "O MED é um procedimento específico do Pix, criado para facilitar a tentativa de recuperação de valores em situações de fraude, golpe ou crime. Ele não se aplica a TED, cartão, boleto ou transferência bancária comum", detalha José Júnior.

Criado pelo Banco Central, o mecanismo permite registrar a contestação em até 80 dias, embora a orientação seja agir nas primeiras horas, quando o dinheiro ainda pode estar disponível para bloqueio.

Regras mais recentes ampliaram o rastreamento do valor por até cinco contas intermediárias, funcionalidade que se tornou obrigatória em fevereiro de 2026. "É importante esclarecer que o MED não garante automaticamente o reembolso", pondera o advogado, para quem "as primeiras horas são decisivas".

A prevenção, reforça o especialista, continua sendo a defesa mais eficaz. "A principal medida é desconfiar de qualquer contato que envolva urgência, ameaça, pedido de senha, código, token, QR Code, biometria facial ou instalação de aplicativo. Bancos não orientam clientes a transferir dinheiro para uma suposta conta segura", orienta José Júnior.

No ambiente corporativo, ele defende barreiras adicionais, como segregação de funções, dupla aprovação de pagamentos e treinamentos periódicos contra engenharia social.

Para o pesquisador, o enfrentamento do problema não se resolve apenas no plano individual: "A prevenção não pode depender apenas da atenção individual; deve fazer parte da governança financeira e da segurança da informação da organização", acentua.

Para mais informações, basta acessar: https://gruporgeventos.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Axía Resources
Tecnologia Há 1 hora

Axía apresenta avanços da pesquisa de cobre em Goiás

Em workshop realizado na Universidade de Brasília, a mineradora reuniu pesquisadores das universidades de Brasília e da Universidade Federal de Goi...

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 2 horas

Dados próprios ampliam papel estratégico das MVNOs

Operações móveis integradas a ecossistemas de varejo e serviços financeiros ampliam pontos de contato com clientes. Uso das informações depende de ...

 Imagem do Magnific/senivpetro
Tecnologia Há 3 horas

Alta de custos exige estratégia nas viagens corporativas

Pesquisa da GBTA aponta queda do otimismo do setor em 2026 diante do aumento dos custos. Thiago Marteletto, diretor da Live Viagens, comenta os des...

 UX Indonesia
Tecnologia Há 4 horas

O que esperar do CX no segundo semestre de 2026

Estudos do Boston Consulting Group e da KPMG apontam que a integração de inteligência artificial, análise de dados e governança humana eleva a expe...

 Otávio Fakoury
Tecnologia Há 5 horas

A inteligência artificial pode tropeçar na tomada

Especialista em mercado financeiro aponta que a expansão da inteligência artificial depende de infraestrutura elétrica, cuja capacidade não acompan...

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 27°
17° Sensação
1.1 km/h Vento
93% Umidade
100% (5.83mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Terça
28° 17°
Quarta
17° 13°
Quinta
18° 12°
Sexta
14° 11°
Sábado
17° 11°
Últimas notícias
Entretenimento Há 32 minutos

Curadoria e lifestyle redefinem mercado imobiliário de luxo
Tecnologia Há 1 hora

Axía apresenta avanços da pesquisa de cobre em Goiás
Tecnologia Há 2 horas

Vítimas de fraudes bancárias desconhecem direitos
Tecnologia Há 2 horas

Dados próprios ampliam papel estratégico das MVNOs
Tecnologia Há 3 horas

Alta de custos exige estratégia nas viagens corporativas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,09 +0,03%
Euro
R$ 5,81 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,631,33 -0,20%
Ibovespa
173,371,34 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7069 (19/07/26)
13
20
33
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3739 (19/07/26)
01
04
05
06
09
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2951 (17/07/26)
07
08
10
12
13
14
16
17
33
34
37
39
44
46
48
56
61
62
80
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2984 (17/07/26)
02
06
11
12
27
37
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias