Tenente Portela oferece auxílio-transporte para trabalhadores da JBS

Até a segunda-feira (20/7), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo aceitará inscrições para o auxílio destinado ao custeio do transporte dos trabalhadores de Tenente Portela contratados pela JBS de Itapiranga/SC.

O benefício é concedido conforme o Decreto Executivo nº 118/2026, e corresponde ao primeiro semestre do ano. O valor é de R$ 50 por mês para cada trabalhador contemplado – totalizando R$ 300 no período. O pagamento será realizado em parcela única, por meio de depósito em conta bancária de titularidade do beneficiário.

No ato de inscrição, o interessado deverá preencher o formulário. Além disso, deverá apresentar cópias dos seguintes documentos: CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho, contracheques referentes aos meses trabalhados no período correspondente à solicitação do auxílio e comprovante de endereço. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo está localizada na Rua Luís Carlos Schepp, nº 142.

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