Espanha vence a Argentina na prorrogação e conquista o bicampeonato mundial

A Espanha conquistou a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, neste domingo (19), no Estádio de Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, nos Estados Unidos. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, aos 16 minutos do primeiro tempo da prorrogação.

A seleção espanhola controlou a partida desde o início, teve maior posse de bola e criou as principais oportunidades de gol. Apesar do domínio, encontrou dificuldades para superar o goleiro Emiliano Martínez durante o tempo regulamentar.

Nos 90 minutos, a Espanha finalizou 15 vezes e cobrou nove escanteios. A Argentina não conseguiu finalizar ao gol e teve apenas uma cobrança de escanteio, levando a decisão para a prorrogação.

Nos acréscimos do segundo tempo, Enzo Fernández foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com um jogador a mais, a Espanha intensificou a pressão e chegou ao gol da vitória com Ferran Torres, que saiu do banco de reservas para definir a decisão.

Com o resultado, a Espanha conquistou seu segundo título mundial, repetindo o feito de 2010, e tornou-se o primeiro país a reunir, simultaneamente, os títulos das Copas do Mundo masculina e feminina. Já a Argentina, campeã em 2022, ficou com o vice-campeonato e perdeu a chance de conquistar o bicampeonato consecutivo.

A final também encerrou a primeira Copa do Mundo disputada por 48 seleções, realizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, com 104 partidas e 308 gols marcados.



Ferran Torres entrou durante o jogo para marcar o gol do título. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)



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