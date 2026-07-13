Segunda, 13 de Julho de 2026
3°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Confira os confrontos das semifinais da Copa

Todos os últimos jogos da Copa do Mundo serão realizados nos Estados Unidos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
13/07/2026 às 11h38
Confira os confrontos das semifinais da Copa
(Foto: Adidas/Divulgação)

As semifinais da Copa do Mundo 2026 estão definidas. Argentina, Espanha, França e Inglaterra são as últimas seleções remanescentes no torneio. A Espanha enfrenta a França, e a Argentina joga contra a Inglaterra e apenas uma sairá com mais um troféu para a coleção na final do Mundial no próximo dia 19.

Espanha e França fazem um duelo 100% europeu com retrospecto recente na semifinal da Eurocopa de 2024. A vitória na ocasião foi da espanhola que se sagrou campeã do torneio. O lado francês, no entanto, busca sua terceira final consecutiva sob comando de Didier Deschamps.

A Espanha se classificou em primeiro lugar do grupo H, apesar do empate sem gols com Cabo Verde na estreia, pois venceu a Arábia Saudita e o Uruguai. Na fase de 16 avos de final, derrotou a Áustria; nas oitavas, Portugal, e nas quartas, a Bélgica. A seleção do técnico Luis de la Fuente contou com gols nos últimos minutos, mas sem precisar de prorrogação para avançar no mata-mata.

Sua adversária, a França também chega sem tempo extra na sua campanha. Foi primeira colocada no grupo I, com 100% de aproveitamento, vencendo Senegal, Iraque e Noruega. Repetiu a dose com tranquilidade contra a Suécia na fase de 16 avos de final; superou a catimba paraguaia nas oitavas e voltou a derrotar Marrocos nas quartas.

A outra semifinal é carregada de história. Argentina e Inglaterra se reencontram no mata-mata de Copa do Mundo 40 anos depois das quartas de final do Mundial de 1986. O jogo ficou marcado pelo gol de mão de Diego Maradona e a tensão extracampo da Guerra das Malvinas entre os países.

Na atual edição do torneio, a Inglaterra chegou a semifinal com a primeira colocação do grupo L, com vitórias sobre Croácia e Panamá e um empate com Gana; na fase de 16 avos de final, virou sobre o Congo; nas oitavas, quebrou um tabu derrotando o México no Estádio Azteca; e nas quartas de final mandou a Noruega remar de volta com jogo na prorrogação.

A Argentina tinha o chaveamento rumo a final apontado como o mais fácil. No entanto, a atual campeã mundial precisou de prorrogação para vencer Cabo Verde na fase de 16 avos de final; estava 2 a 0 atrás no placar contra o Egito, aos 34 minutos do segundo tempo e buscou a virada nas oitavas de final; e mais uma vez jogou uma prorrogação contra a Suíça para garantir a classificação.

Todos os últimos jogos da Copa do Mundo serão realizados nos Estados Unidos. México e Canadá também sediaram esta Copa do Mundo e receberam jogos até as quartas de final.

Confira programação dos jogos finais da Copa (no horário de Brasília):

– França x Espanha: 14 de julho, terça, às 16h – estádio de Dallas, em Arlington, Texas;

– Inglaterra x Argentina: 15 de julho, quarta, às 16h – estádio de Atlanta, em Atlanta, Geórgia;

– Disputa pelo 3º Lugar: Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2, 18 de julho, sábado, às 18h- estádio de Miami, em Miami Gardens, Flórida;

– Final: Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2, 19 de julho, domingo, 16h – estádio de Nova York e Nova Jersey, em East Rutherford, Nova Jersey.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Getty)
Copa do Mundo 2026 Há 1 semana

Argentina encara a surpresa Cabo Verde no fechamento dos 16 avos da Copa

Atual campeã mundial busca vaga nas oitavas diante da sensação do torneio; rodada desta sexta define os últimos classificados

 (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
Copa do Mundo 2026 Há 1 semana

Espanha e Portugal avançam e terão duelo de gigantes nas oitavas

Seleções confirmam favoritismo; Suíça também garante classificação e define os principais confrontos do mata-mata

 Harry Kane foi o herói da classificação da Inglaterra — (Foto: Getty Images)
Copa do Mundo 2026 Há 2 semanas

Inglaterra busca virada, elimina RD do Congo e avança na Copa do Mundo

Ingleses buscaram a virada com dois gols de Harry Kane; Bélgica e Estados Unidos também garantiram classificação às oitavas de final

 (Foto: Divulgação Fifa)
Copa do Mundo 2026 Há 2 semanas

Mata-mata da Copa define mais três classificados às oitavas nesta quinta-feira

Espanha, Portugal e Suíça entram em campo em confrontos eliminatórios; derrotados dão adeus ao Mundial

 Martinelli comemora o gol da vitória do Brasil contra o Japão — (Foto: Annegret Hilse / Reuters)
Copa do Mundo 2026 Há 2 semanas

Brasil vence o Japão de virada e segue firme rumo às oitavas de final

Seleção reage no segundo tempo, faz 2 a 1 com gol nos acréscimos e agora enfrenta o vencedor de Noruega e Costa do Marfim por uma vaga nas quartas de final. Alemanha e Holanda também foram eliminadas nesta segunda-feira

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 13°
Sensação
1.17 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
17°
Quarta
20°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 17°
Sábado
28° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 25 minutos

Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026
Câmara Há 25 minutos

Projeto reduz tributo de resseguradoras nacionais
Direitos Humanos Há 25 minutos

Operação resgata 29 trabalhadores em condições análogas à escravidão
Câmara Há 25 minutos

Projeto cria regras para doação de remédio e ração a animais de famílias carentes
Tecnologia Há 58 minutos

IA checa riscos e reforça fiscalização de contratos públicos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,57%
Euro
R$ 5,87 +0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,709,18 -3,30%
Ibovespa
175,739,08 pts -1.2%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7063 (11/07/26)
09
36
55
61
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3733 (11/07/26)
01
02
03
05
07
10
11
12
13
14
16
17
19
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias