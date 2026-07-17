Final da Copa do Mundo será neste domingo; Rádio Província transmite a decisão ao vivo

A Copa do Mundo de 2026 chega ao seu momento mais aguardado neste fim de semana. A grande final será disputada no domingo, 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), entre Espanha e Argentina, no Estádio de Nova Iorque/Nova Jérsia, em East Rutherford. As duas seleções chegam à decisão após eliminarem França e Inglaterra nas semifinais e agora brigam pelo título mais importante do futebol mundial.

Antes da decisão, a disputa pelo terceiro lugar acontece neste sábado, 18 de julho, às 18h (horário de Brasília). O confronto reunirá França e Inglaterra, no Hard Rock Stadium, em Miami, valendo a medalha de bronze da competição.

A Rádio Província FM acompanha todos os detalhes da reta final do Mundial e transmitirá ao vivo tanto a disputa pelo terceiro lugar quanto a grande final, levando todas as emoções da Copa do Mundo aos ouvintes da região. A cobertura contará com a narração, comentários e informações completas da Rede Gaúcha/Globo Esporte, trazendo todos os lances das partidas decisivas do torneio.



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