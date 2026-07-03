Argentina encara a surpresa Cabo Verde no fechamento dos 16 avos da Copa

A Copa do Mundo encerra nesta sexta-feira a fase de 16 avos de final com três confrontos decisivos. Às 15h, Austrália e Egito abrem a programação em busca da classificação.
O grande destaque do dia acontece às 19h, quando a atual campeã Argentina, liderada por Lionel Messi, enfrenta a surpreendente seleção de Cabo Verde, que disputa sua primeira Copa do Mundo e já faz história ao chegar ao mata-mata.
Fechando a rodada, às 22h30, Colômbia e Gana duelam pela última vaga nas oitavas de final. Os vencedores dos confrontos completam o quadro das oitavas, que começam neste sábado.
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