Espanha e Portugal avançam e terão duelo de gigantes nas oitavas

A rodada desta quinta-feira da Copa do Mundo confirmou o favoritismo das principais seleções. A Espanha goleou a Áustria por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas.
Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, com gol decisivo nos acréscimos, e também se classificou.
Na madrugada, a Suíça bateu a Argélia por 2 a 0 e avançou.
Os confrontos das oitavas já definidos são: Espanha x Portugal, Canadá x Marrocos, Paraguai x França, Brasil x Noruega, México x Inglaterra, Estados Unidos x Bélgica, além de Suíça x vencedor de Colômbia e Gana.
A outra vaga será definida entre os vencedores de Argentina x Cabo Verde e Austrália x Egito.
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