França e Espanha disputam vaga na final da Copa do Mundo nesta terça-feira
Rádio Província FM transmite, em cadeia com a Rádio Gaúcha Sat, o duelo que reúne duas das maiores seleções do futebol mundial
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
14/07/2026 às 11h31
A primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 será disputada nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, próximo a Dallas, nos Estados Unidos. França e Espanha entram em campo em um confronto que coloca frente a frente duas das principais potências do futebol europeu e promete fortes emoções.
A seleção francesa chega embalada pelo melhor ataque da competição, com 16 gols marcados. Já a Espanha tem a defesa mais sólida entre as semifinalistas, tendo sofrido apenas um gol em toda a Copa.
Os espanhóis, atuais campeões da Eurocopa de 2024, contam com o talento do jovem Lamine Yamal. Do outro lado, a França aposta na liderança de Kylian Mbappé e na experiência de quem foi campeã mundial em 2018 e vice-campeã em 2022.
Nas quartas de final, a França eliminou o Marrocos ao vencer por 2 a 0, enquanto a Espanha garantiu a classificação ao superar a Bélgica por 2 a 1.
Quem vencer enfrentará na decisão o classificado do confronto entre Argentina e Inglaterra, que será disputado nesta quarta-feira (15), em Atlanta.
A emoção da semifinal você acompanha ao vivo pela Rádio Província FM, em cadeia com a Rádio Gaúcha Sat, com cobertura completa, informações e todos os detalhes de um dos jogos mais aguardados desta Copa do Mundo.
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