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Adolescente de Tenente Portela está desaparecida desde a madrugada deste domingo

Família procura por Taina dos Santos e pede ajuda da comunidade para localizar a jovem.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
05/07/2026 às 14h35
Adolescente de Tenente Portela está desaparecida desde a madrugada deste domingo
(Foto: Redes Sociais)

Uma adolescente identificada como Taina dos Santos, moradora da comunidade de Pedra Lisa, no município de Tenente Portela, está desaparecida desde a madrugada deste domingo, 5 de julho.

De acordo com informações divulgadas pela família, a jovem foi vista pela última vez por volta das 2h da manhã. Taina é estudante da APAE e, no momento em que desapareceu, vestia as mesmas roupas que aparecem na fotografia de corpo inteiro divulgada nos comunicados de busca.

Familiares e amigos estão mobilizados em busca de informações que possam ajudar a encontrar a adolescente. A comunidade também está sendo convocada a colaborar com qualquer informação que possa auxiliar nas buscas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Taina deve entrar em contato imediatamente pelo telefone: (55) 99900-9091

A família pede que qualquer informação seja repassada com urgência para contribuir com a localização da adolescente.

(Foto: Redes Sociais)

 

 

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