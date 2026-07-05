Ciclista morre após atropelamento e motorista foge do local em Santo Ângelo

Força da colisão foi tão intensa que o corpo permaneceu sob o veículo até a conclusão dos trabalhos periciais (Foto: Reprodução | Rádio Cidade SA)

Um ciclista morreu após ser atropelado na noite de sábado (4/7), em Santo Ângelo. O fato aconteceu por volta das 21h30, no cruzamento das ruas São Luiz e Marechal Deodoro, no bairro Missões.

A vítima foi identificada como Juliano Fonseca, de 47 anos. De acordo com as primeiras informações apuradas pelas autoridades, a força da colisão foi tão intensa que o corpo permaneceu sob o veículo até a conclusão dos trabalhos periciais – o que exigiu o isolamento da área para preservação da cena.

Equipes da Polícia Civil e de outros órgãos de segurança foram mobilizadas para atender a ocorrência. Durante o atendimento, os peritos realizaram os levantamentos iniciais que irão auxiliar na apuração da dinâmica do acidente.

Conforme informado pelas autoridades, o motorista envolvido deixou o local antes da chegada das forças policiais. A fuga do condutor é um dos principais pontos investigados no inquérito – que busca identificar o responsável e esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais. A Polícia Civil segue com as investigações.

As informações são da Rádio Cidade SA.

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