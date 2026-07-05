Protocolo de Racismo é ativado em partida do Gauchão Feminino Sub-20 em Tenente Portela

Segundo informou a FGF, o clube de Tenente Portela trabalha para identificar o autor do ato (Foto: Divulgação | FGF)

No intervalo da partida entre as Gurias do Yucumã e o Grêmio, a equipe de arbitragem foi comunicada sobre o episódio de discriminação direcionado a uma atleta do time da capital. Diante do fato, foi ativado o Protocolo de Racismo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Segundo informou a FGF, o clube de Tenente Portela trabalha para identificar o autor do ato. O jogo disputado na tarde deste domingo (5/7), no distrito de São Pedro, terminou com o placar de 5 a 0 para o Tricolor. Os resultados de hoje definiram os cruzamentos das semifinais. Gurias do Yucumã e Grêmio se enfrentarão novamente na próxima fase.

A FGF, em conjunto com a Associação de Afroempreendedorismo (ODABÁ), está acompanhando de perto todos os desdobramentos do caso e prestará integral suporte e apoio à vítima.

A Federação reitera seu compromisso permanente no combate ao racismo e a qualquer forma de preconceito no esporte. Por meio das diretrizes do Protocolo Zero, a entidade seguirá atuando com firmeza para garantir que episódios dessa natureza sejam tratados com a seriedade, a responsabilidade e o rigor necessários.

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