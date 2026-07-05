Homem é encontrado sem vida na área da Reserva Indígena do Guarita em Redentora

O corpo de um homem indígena, com idade aproximada de 60 anos, foi encontrado na tarde deste domingo (5) na localidade de Linha Mó, situada na Reserva Indígena do Guarita, em Redentora, na região de divisa com o município de Miraguaí.

Segundo informações obtidas no local, moradores encontraram a vítima caída nas proximidades de uma valeta e acionaram a Brigada Militar, que compareceu ao ponto indicado, realizou o isolamento da área e iniciou os procedimentos iniciais da ocorrência.

A corporação também comunicou a Polícia Civil, responsável por dar continuidade aos trabalhos de investigação para esclarecer as circunstâncias do caso.

De acordo com as informações levantadas até o momento, não foram observados indícios aparentes de violência no corpo. No entanto, a causa da morte ainda não foi determinada e dependerá da análise pericial e das investigações conduzidas pelas autoridades competentes.

Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada.

(Foto: Cleiton Figueiredo / Rádio Líder)

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