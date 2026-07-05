Homem morre após capotamento na RS-344, na Região Noroeste

Após sair da pista, o carro tombou às margens da rodovia no interior de Porto Mauá (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros)

Um acidente com morte foi registrado na noite de sábado (4/7) na RS-344, na localidade de Campo Alegre, interior de Porto Mauá. As informações são do portal Paulo Marques Notícias.

A vítima foi identificada como Alvori Dinon, de 62 anos, irmão do prefeito do Município. O idoso conduzia um VW Gol com placas de Porto Mauá quando, por razões que ainda serão investigadas, perdeu o controle do automóvel.

Após sair da pista, o carro tombou às margens da rodovia. Em razão da gravidade dos ferimentos, o motorista faleceu ainda no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, de Santa Rosa, foi acionada para prestar atendimento. A ocorrência também contou com a atuação do Comando Rodoviário da Brigada Militar, responsável pelo levantamento inicial, controle do fluxo de veículos e apuração das circunstâncias do fato.

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