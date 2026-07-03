Delegado da Polícia Federal morre após ser baleado durante operação em Passo Fundo

O delegado da Polícia Federal Michel Brasil Saliba, que atuava na unidade da corporação no Chuí, na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, faleceu na madrugada desta sexta-feira (3). Ele estava hospitalizado após ser baleado durante uma ação policial realizada na manhã de quinta-feira (2), em Passo Fundo.

A operação tinha como objetivo executar mandados judiciais relacionados a uma investigação que apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de praticar contrabando e movimentar valores provenientes de atividades ilegais por meio de mecanismos financeiros clandestinos.

No decorrer do cumprimento de um mandado de busca em um imóvel residencial, o delegado acabou sendo alvejado por um indivíduo apontado como ligado a uma das pessoas investigadas. Gravemente ferido, Saliba recebeu os primeiros atendimentos dos próprios colegas e foi levado às pressas para um hospital, onde passou por procedimento cirúrgico.

Apesar do trabalho da equipe médica, o policial federal não conseguiu se recuperar em razão da gravidade dos ferimentos e das complicações decorrentes da grande perda de sangue.

Durante a mesma ocorrência, outro integrante da Polícia Federal também foi atingido por disparos. Ele foi atendido por profissionais de saúde e recebeu alta médica ainda na quinta-feira.

O suspeito de efetuar os tiros foi detido em flagrante e conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Passo Fundo, permanecendo sob custódia e à disposição do Poder Judiciário.

A corporação informou que as investigações prosseguem para apurar integralmente as circunstâncias do caso. A morte do delegado gerou forte repercussão entre integrantes das forças de segurança, autoridades e familiares, que manifestaram solidariedade e homenagens em reconhecimento à trajetória do policial federal.

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