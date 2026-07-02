Hospital de Santo Augusto receberá investimento de R$ 7 milhões para ampliação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, anunciou nesta quarta-feira (1º), que vai investir R$ 7 milhões pelo Programa Avançar Mais na Saúde na ampliação do Hospital Bom Pastor, em Santo Augusto.

A destinação dos recursos foi informada durante o ato de inauguração oficial do ambulatório de oftalmologia, que irá disponibilizar inicialmente 600 atendimentos, entre consultas e exames, com recursos do SUS Gaúcho.

A cerimônia, que contou com as presenças do vice-governador Gabriel Souza e da secretária da Saúde Lisiane Fagundes, também marcou a entrega de equipamentos oftalmológicos adquiridos com recursos do Avançar Mais na Saúde.

O Governo do RS investiu R$ 1 milhão na aquisição e na instalação de um microscópio cirúrgico, um facoemulsificador (utilizado em cirurgias de catarata), um tonômetro de sopro (para medição da pressão ocular), entre outros itens.

O investimento de R$ 7 milhões do Programa Avançar Mais na Saúde anunciado no ato, somado à contrapartida da instituição, permitirá a construção de mais de mil metros quadrados de novas áreas, incluindo um centro de diagnóstico por imagem, além da ampliação dos espaços de ambulatório e internação.

O ambulatório iniciou as atividades na última sexta-feira (25). Além de Santo Augusto, o hospital é referência em oftalmologia para a população de dez municípios. Inicialmente, os atendimentos serão feitos para reduzir a fila de pacientes oftalmológicos do município e região.



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