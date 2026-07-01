Foro de Campo Novo doa itens de mobiliário a escolas de Campo Novo e Braga

O Foro da Comarca de Campo Novo realizou a doação de 40 itens de mobiliário às Secretarias Municipais de Educação de Campo Novo e Braga, por meio do programa Judiciário Solidário, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Entre os materiais repassados estão armários, cadeiras, mesas, fogões, balcões e estantes, todos em boas condições de uso. A iniciativa busca incentivar o reaproveitamento responsável de bens públicos, evitando desperdícios e fortalecendo a estrutura das escolas e dos órgãos municipais.

Segundo o TJRS, o programa destina equipamentos que deixaram de ser utilizados nas unidades judiciais, mas que ainda possuem condições de atender outras instituições públicas. A ação integra um conjunto de doações promovidas pelo Judiciário gaúcho em diversas comarcas do Estado.

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