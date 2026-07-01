Tenente Portela acompanha alerta para chuva intensa

A Prefeitura de Tenente Portela acompanhou, na tarde de terça-feira (30), a apresentação do Boletim Hidrometeorológico da Defesa Civil Estadual, que aponta previsão de chuva intensa e possibilidade de granizo para esta quarta (1º) e quinta-feira (2).

A reunião virtual contou com a participação do coordenador municipal da Defesa Civil, Cleber Giordani Tesche, e do secretário de Administração, Paulo Farias. Conforme o boletim, o município está em situação de atenção para a rápida elevação do nível de arroios e rios de pequeno porte, além do risco de alagamentos em áreas urbanas.

Segundo os órgãos de monitoramento, as regiões Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul concentram os cenários de maior atenção durante o período.

A Prefeitura informou que segue acompanhando a situação em conjunto com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. A orientação é para que a população evite áreas alagadas e locais com correnteza. Em caso de emergência, a Defesa Civil de Tenente Portela atende pelo telefone (55) 9 9686-5956.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



