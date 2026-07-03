Braga decreta situação de emergência após chuvas

Conforme o decreto, as fortes precipitações ocasionaram inundações e alagamentos em diversas localidades do município, comprometendo estradas, propriedades rurais, serviços públicos e afetando diretamente centenas de famílias.

Na área agrícola, o laudo técnico da Emater/RS-Ascar aponta perdas significativas nas lavouras de trigo e prejuízos à bovinocultura de leite, setores que representam importantes fontes de renda para os produtores rurais do município.

A Assistência Social também constatou um cenário preocupante. Aproximadamente 40% da área territorial de Braga, onde vivem cerca de 1.300 moradores, foi afetada direta ou indiretamente pelos danos provocados pelas chuvas, especialmente em razão das estradas interditadas e da dificuldade de deslocamento. O levantamento ainda identificou 40 famílias em situação de vulnerabilidade social, necessitando do fornecimento emergencial de cestas básicas, água potável, colchões, roupas, cobertores e materiais de higiene.

Os impactos também atingiram a educação. Quatro escolas tiveram suas atividades suspensas, afetando 298 estudantes e comprometendo o calendário letivo, além de causar reflexos no bem-estar de alunos, professores e servidores.

Desde o início da crise, a Prefeitura de Braga mobilizou servidores, máquinas, veículos e recursos próprios para minimizar os danos, garantindo assistência às famílias atingidas e restabelecendo serviços essenciais. Entretanto, conforme destaca o decreto, a magnitude do desastre superou a capacidade de resposta do município, tornando necessária a declaração oficial de situação de emergência.

Com a publicação do decreto, a Administração Municipal passa a contar com instrumentos legais que permitem agilizar ações de resposta, recuperação e reconstrução das áreas afetadas. Entre as medidas autorizadas estão a mobilização de todos os órgãos municipais, convocação de voluntários, realização de campanhas de arrecadação de donativos, dispensa de licitação para aquisições emergenciais e outras providências previstas na legislação de proteção e defesa civil.

O decreto terá validade de 180 dias, podendo ser prorrogado caso persistam as consequências do desastre.

A declaração de situação de emergência representa um passo fundamental para que o município possa buscar o reconhecimento por parte dos governos estadual e federal, viabilizando o acesso a recursos extraordinários destinados à recuperação da infraestrutura, assistência às famílias atingidas e reconstrução dos prejuízos causados pelas fortes chuvas que castigaram Braga.

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