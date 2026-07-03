Santa Catarina lança Programa Saúde na Palma da Mão que integra dados e facilita acesso ao cidadão

O Governo de Santa Catarina segue avançando nas estratégias e inovação na Saúde Pública de forma pioneira no país. A primeira versão do Saúde na Palma da Mão lançado nesta sexta-feira, 3, pela Secretaria de Estado da Saúde tem como objetivo ampliar o acesso dos cidadãos às suas informações de saúde de forma simples, segura e digital.

A iniciativa representa um importante avanço na transformação digital da saúde pública catarinense, aproximando os cidadãos dos serviços de saúde e fortalecendo o conceito de cuidado. O Sistema que está em fase inicial (Beta) terá os dados alimentados de forma gradual. São cerca de 100 milhões de informações de atendimentos e exames disponíveis em todo o território.



“A solução permitirá que os catarinenses consultem, em um único ambiente, informações relevantes sobre sua trajetória de cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo maior autonomia, transparência e participação do cidadão. É uma plataforma digital que será disponibilizada por meio do portal web, integrando dados da Rede Catarinense de Dados em Saúde (RCDS) e Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) dos sistemas estaduais e municipais de saúde, gradativamente”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.



A RCDS vai além de outras estratégias existentes. Possui, por exemplo, dados de internações realizadas em unidades contratualizadas de Santa Catarina e resultados de exames no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e demais informações existentes na base.



Com o Saúde na Palma da Mão, o cidadão poderá acessar informações como histórico de vacinas, exames, internações, atendimentos, prescrições, documentos clínicos e outros registros de saúde. O acesso será realizado por meio de autenticação segura utilizando a conta do GOV.BR, garantindo a identificação do usuário e respeitando os princípios de privacidade, confidencialidade e proteção de dados estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



Profissionais Médicos

Paralelamente, está sendo desenvolvida a versão profissional do Saúde na Palma da Mão, destinada a profissionais médicos autorizados. A plataforma possibilitará o acesso seguro às informações necessárias para a assistência à saúde, contribuindo para a continuidade do cuidado, a qualificação das decisões clínicas e a integração entre os diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde.



Dessa forma, o Saúde na Palma da Mão consolida-se como uma ferramenta estratégica para a transformação digital da saúde em Santa Catarina, fortalecendo a integração das informações, ampliando o acesso aos dados de saúde e promovendo uma assistência mais eficiente, segura e centrada nas necessidades dos cidadãos.



Essa é mais uma iniciativa estratégica como política pública do Governo do Estado de Santa Catarina, alinhada às diretrizes de inovação, transformação digital e melhoria dos serviços públicos de saúde. Clique no link e acesse os seus dados.

Mais informações:

Silviane Mannrich

Assessoria de Comunicação

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