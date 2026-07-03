Sexta, 03 de Julho de 2026
5°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santa Catarina lança Programa Saúde na Palma da Mão que integra dados e facilita acesso ao cidadão

O Governo de Santa Catarina segue avançando nas estratégias e inovação na Saúde Pública de forma pioneira no país. A primeira versão do Saúde na Pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/07/2026 às 17h50
Santa Catarina lança Programa Saúde na Palma da Mão que integra dados e facilita acesso ao cidadão
Foto: Reprodução/Secom SC

O Governo de Santa Catarina segue avançando nas estratégias e inovação na Saúde Pública de forma pioneira no país. A primeira versão do Saúde na Palma da Mão lançado nesta sexta-feira, 3, pela Secretaria de Estado da Saúde tem como objetivo ampliar o acesso dos cidadãos às suas informações de saúde de forma simples, segura e digital.

A iniciativa representa um importante avanço na transformação digital da saúde pública catarinense, aproximando os cidadãos dos serviços de saúde e fortalecendo o conceito de cuidado. O Sistema que está em fase inicial (Beta) terá os dados alimentados de forma gradual. São cerca de 100 milhões de informações de atendimentos e exames disponíveis em todo o território.

“A solução permitirá que os catarinenses consultem, em um único ambiente, informações relevantes sobre sua trajetória de cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo maior autonomia, transparência e participação do cidadão. É uma plataforma digital que será disponibilizada por meio do portal web, integrando dados da Rede Catarinense de Dados em Saúde (RCDS) e Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) dos sistemas estaduais e municipais de saúde, gradativamente”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A RCDS vai além de outras estratégias existentes. Possui, por exemplo, dados de internações realizadas em unidades contratualizadas de Santa Catarina e resultados de exames no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e demais informações existentes na base.

Com o Saúde na Palma da Mão, o cidadão poderá acessar informações como histórico de vacinas, exames, internações, atendimentos, prescrições, documentos clínicos e outros registros de saúde. O acesso será realizado por meio de autenticação segura utilizando a conta do GOV.BR, garantindo a identificação do usuário e respeitando os princípios de privacidade, confidencialidade e proteção de dados estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Profissionais Médicos

Paralelamente, está sendo desenvolvida a versão profissional do Saúde na Palma da Mão, destinada a profissionais médicos autorizados. A plataforma possibilitará o acesso seguro às informações necessárias para a assistência à saúde, contribuindo para a continuidade do cuidado, a qualificação das decisões clínicas e a integração entre os diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde.

Dessa forma, o Saúde na Palma da Mão consolida-se como uma ferramenta estratégica para a transformação digital da saúde em Santa Catarina, fortalecendo a integração das informações, ampliando o acesso aos dados de saúde e promovendo uma assistência mais eficiente, segura e centrada nas necessidades dos cidadãos.

Essa é mais uma iniciativa estratégica como política pública do Governo do Estado de Santa Catarina, alinhada às diretrizes de inovação, transformação digital e melhoria dos serviços públicos de saúde. Clique no link e acesse os seus dados.

Mais informações:
Silviane Mannrich
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Instagram:  @saude.sc


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Hospital Regional Ruth Cardoso amplia capacidade da UTI Neonatal e passa a contar com 10 leitos

Foto: Comunicação/HRRCO Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), unidade do Governo do Estado, de Balneário Camboriú, passou a contar com 10 leitos d...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Saúde em Obras: concluída ampliação da UTI no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste

Foto: Keli Fernandes/ HRTGBCom investimento do Governo do Estado, foram concluídas nesta semana as obras de ampliação da Unidade de Terapia Intensi...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Com apoio do Estado, pacientes reencontram a esperança em ação de cirurgias ortopédicas no Hospital São José em Criciúma

Foto: Comunicação/Hospital São JoséForam mais de cinco anos de espera. Tempo suficiente para que a dor deixasse de ser apenas um incômodo e passass...

 isaac1112/Magnific
Saúde Há 6 horas

Medicina expande compreensão sobre o emagrecimento saudável

Abordagem considera fatores biológicos, metabólicos e ambientais, e novas estratégias terapêuticas. Dra. Kírvia Jácome, nutróloga, destaca a impo...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 20 horas

Após 29 anos, agência transfusional do Hemosc no Hospital Infantil Joana de Gusmão é reinagurada

Foto: Comunicação/HemoscO Governo do Estado de Santa Catarina, por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarin (Hemosc), realizou ...

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
1.92 km/h Vento
73% Umidade
4% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sábado
14°
Domingo
19°
Segunda
13°
Terça
13°
Quarta
16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 32 minutos

Nova lei regulamenta a profissão de protesista e ortesista ortopédico
Senado Federal Há 32 minutos

Sessão pelos 15 anos da ONG Gerando Falcões reconhece atuação apartidária
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova criação de plataforma de teleatendimento psicológico para comunidades escolares
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova prioridade para teste do pezinho e outros exames de triagem neonatal
Justiça Há 1 hora

AGU notifica Google para remover perfis que promovem apostas ilegais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,73%
Euro
R$ 5,91 -0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 342,775,75 +1,81%
Ibovespa
174,070,27 pts 0.74%
Mega-Sena
Concurso 3026 (02/07/26)
14
19
42
45
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7055 (02/07/26)
07
20
22
38
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3725 (02/07/26)
01
02
04
05
06
08
11
13
14
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias