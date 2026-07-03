Saúde em Obras: concluída ampliação da UTI no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste

Foto: Keli Fernandes/ HRTGB

Com investimento do Governo do Estado, foram concluídas nesta semana as obras de ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. A unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) passa a contar com cinco novos leitos de UTI adulto, totalizando 15 leitos de alta complexidade. No momento, está sendo realizada a instalação de equipamentos. Os atendimentos estão previstos para iniciar em agosto.

O recursos para a obra física foi liberada pelo governador Jorginho Mello em visita ao hospital em dezembro de 2025, no valor de R$ 1 milhão, e contemplam intervenções na Unidade de Terapia Intensiva, no Centro Cirúrgico e na Central de Material e Esterilização (CME).

A reforma da UTI foi realizada a partir da reorganização do espaço físico existente e dividida em três etapas. As duas primeiras concentraram-se na adequação das áreas de apoio, possibilitando a liberação de espaço para a instalação dos novos leitos. Na etapa final, houve a ampliação da área de serviços de enfermagem, junto ao posto central da UTI, proporcionando melhores condições operacionais, maior suporte assistencial e qualificação do atendimento aos pacientes.

Além das obras estruturais, o Governo do Estado investiu R$ 580 mil na aquisição de equipamentos para os novos leitos, incluindo camas hospitalares, monitores multiparâmetros, ventiladores pulmonares e estativas de teto.

Conforme o diretor geral do HRTGB-Santé, Rodrigo Lopes, a expansão da UTI permitirá atender à crescente demanda por leitos de alta complexidade, assegurando funcionalidade, segurança e conforto tanto para os pacientes quanto para a equipe assistencial. A previsão é de integração dos novos leitos intensivos à rede estadual até o mês de agosto, faltando apenas alguns ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde.

Obras continuam

Com a conclusão da UTI, as obras seguem em andamento no Centro Cirúrgico e na Central de Material e Esterilização. No Centro Cirúrgico, a reforma contempla manutenção geral da unidade, com substituição de revestimentos de pisos, forros e paredes, além da readequação de ambientes. O cronograma foi estruturado em 14 etapas, com o objetivo de minimizar impactos na rotina assistencial e manter o funcionamento da unidade durante as intervenções.

Já na CME, considerada a etapa de maior complexidade, o início das obras está previsto ainda para este mês. O projeto inclui a readequação dos fluxos operacionais, ampliação das áreas de lavagem e armazenamento de materiais esterilizados, além da reforma completa do setor, garantindo maior conformidade técnica, funcionalidade e segurança nos processos.

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrada pelo Instituto Santé.

Texto: Keli Fernandes/ Ascom HRTGB

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