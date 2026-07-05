Prazo de vacinação contra HPV para jovens é ampliado até dezembro

Foi ampliado até dezembro o prazo de vacinação contra o HPV voltada a adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram (Foto: Diones Roberto Becker)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que foi ampliado até 31 de dezembro deste ano o prazo da estratégia extraordinária de vacinação contra o HPV voltada a adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não se vacinaram. A prorrogação foi definida pelo Ministério da Saúde na terça-feira (30/6), atualizando a orientação anterior, que previa o encerramento da mobilização em 30 de junho.

A medida reforça a recomendação para que jovens não imunizados procurem as unidades de saúde e coloquem a vacinação em dia. No calendário nacional de vacinação de rotina, o imunizante é ofertado regularmente, em dose única, para meninas e meninos de 9 a 14 anos.

A ampliação do período tem o objetivo de garantir maior acesso à vacina e ampliar a cobertura vacinal, especialmente entre adolescentes que perderam a oportunidade de se imunizar na idade recomendada. Por isso, quem ainda não recebeu a dose deve procurar um serviço de saúde o quanto antes. Nos casos em que não for possível confirmar o histórico vacinal, o adolescente deve ser considerado como não vacinado e receber a dose.

Proteção contra o câncer

A vacina contra o HPV é a principal forma de prevenção contra o câncer de colo do útero e também protege contra outros tipos de câncer, como os de ânus, pênis, boca e orofaringe. O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associado à maioria dos casos de câncer de colo do útero.

A vacina oferecida pelo SUS é segura e eficaz e protege contra os principais tipos do vírus. Disponível gratuitamente pelo Sistema único de Saúde, a versão quadrivalente protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18. Os tipos 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer relacionados ao vírus.

Cobertura abaixo do esperado

No Rio Grande do Sul, cerca de 16 mil adolescentes de 15 a 19 anos foram vacinados na estratégia de resgate desde o ano passado. Entre crianças e adolescentes de nove a 14 anos (público da rotina) a meta de cobertura é de 90%. Em 2025, o índice chegou a 90,67% entre meninas e 79,10% entre meninos. Em 2024, os percentuais foram de 87,10% e 71,11%, respectivamente. Apesar dos avanços, a SES destaca a necessidade de intensificar a vacinação, especialmente entre os meninos e entre adolescentes mais velhos que ainda não iniciaram a imunização.

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