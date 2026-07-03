Hospital Regional Ruth Cardoso amplia capacidade da UTI Neonatal e passa a contar com 10 leitos

Foto: Comunicação/HRRC

O Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), unidade do Governo do Estado, de Balneário Camboriú, passou a contar com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo). A ampliação foi possível com a abertura de quatro novos leitos, fortalecendo a assistência aos recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos.

Os novos leitos foram ativados no dia 25 de junho e serão custeados integralmente pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) até que recebam a habilitação federal.

Para viabilizar a ampliação da capacidade da UTI Neonatal, o hospital realizou a aquisição de equipamentos essenciais para o atendimento de qualidade, entre eles ventiladores mecânicos e berços aquecidos, garantindo a estrutura necessária para o funcionamento dos novos leitos, ampliando a capacidade de atendimento da unidade e garantindo mais acesso aos pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“A abertura desses quatro leitos representa um avanço importante para o atendimento neonatal de alta complexidade. Com essa ampliação, aumentamos nossa capacidade de acolher recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos, oferecendo uma assistência cada vez mais segura, qualificada e humanizada para toda a região”, reforça o diretor-geral do Hospital Regional Ruth Cardoso, João Franco.



Entre as famílias atendidas pela UTI Neonatal está a pequena Valentina Vitória, que recebeu alta hospitalar no dia 1º de julho, após permanecer 45 dias internada na unidade. Para a mãe, Mariela Alves, o atendimento recebido trouxe segurança e acolhimento durante todo o período de internação.



“Só tenho que agradecer ao Hospital Regional Ruth Cardoso. A Valentina precisou ficar 45 dias internada e foi muito bem cuidada por toda a equipe. Como somos de outra cidade, a gente chega com um certo receio, sem saber como seria o atendimento, mas fomos acolhidas desde o primeiro dia. Minha filha recebeu todo o cuidado que precisava”, declara.

Texto: Comunicação HRRC



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