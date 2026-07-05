Operação Lei Seca promove ações educativas durante jogo do Brasil

A Operação Lei Seca ampliou as ações de educação para o trânsito e de fiscalização, neste domingo (5), que vão ocorrer durante o jogo da seleção brasileira contra a Noruega na Copa do Mundo.

Os agentes estarão na capital e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O reforço é em consequência da “expectativa de aumento na circulação de pessoas para acompanhar a partida”.



A FIFA Fan Fest, em Copacabana; a Festa do Alzirão, na Tijuca; e o Festival Cerveja Rio, no Aterro do Flamengo, receberão três equipes de educação para o trânsito. Enquanto as ações estiverem sendo feitas, os agentes distribuirão materiais informativos e serão promovidas ações de conscientização sobre os riscos da combinação de álcool com direção.



Cerca de 10 equipes de fiscalização estão mobilizadas em diferentes pontos da capital, da Região Metropolitana e do interior do Estado. O esquema faz parte do planejamento da Operação Lei Seca em datas de grande movimentação de pessoas. A intenção é prevenir a combinação de álcool e direção, para que a mobilização de torcedores possa ocorrer com um trânsito mais seguro.



“A Operação Lei Seca orienta os motoristas a planejarem o deslocamento com antecedência e, caso consumam bebida alcoólica, optem por transporte por aplicativo, táxi, transporte público ou por um motorista que não tenha ingerido álcool”, informou em nota.