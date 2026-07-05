Região Celeiro contabiliza apenas 11 casos de dengue no primeiro semestre do ano

As ações de prevenção e orientação desenvolvidas por profissionais dos municípios, juntamente com a colaboração das populações foram essenciais para que a Região Celeiro computasse um número pequeno de diagnósticos positivos de dengue no primeiro semestre deste ano.

Dados extraídos do site da Secretaria Estadual de Saúde (SES), na quarta-feira (1/7), mostram que Braga, Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal, Redentora, Santo Augusto e Tenente Portela tiveram casos da doença no período analisado – totalizando 21 infectados. O levantamento também revelou que oito contaminações são autóctones, ou seja, o paciente contraiu o vírus no território onde reside. De janeiro a junho, nenhum óbito decorrente da enfermidade foi registrado na Região Celeiro.

Mesmo em épocas mais frias ou menos favoráveis à reprodução do Aedes aegypti, é fundamental manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Muitas pessoas acreditam que o risco diminui completamente nesse período, mas a prevenção não pode parar.

O inseto é resistente e pode encontrar condições favoráveis para se desenvolver em pequenos acúmulos de água parada – mesmo em temperaturas mais baixas. Além disso, seus ovos podem permanecer viáveis por meses, aguardando o ambiente ideal para eclodir.

Por isso, atitudes simples como eliminar recipientes que acumulam água, conservar caixas d’água bem fechadas, limpar calhas e descartar corretamente objetos que possam servir de criadouros continuam sendo cruciais durante todo o ano.

Fique atento aos sintomas!

A dengue é uma doença séria e identificar os sinais logo no início pode fazer toda a diferença no tratamento e na recuperação.

Os principais sintomas são: febre alta repentina, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dores no corpo e nas articulações, cansaço, fraqueza, náuseas, vômitos e manchas vermelhas pelo corpo.

Em alguns casos, a doença pode evoluir rapidamente e apresentar sinais de gravidade, como dor abdominal intensa, sangramentos, tontura e dificuldade para respirar.

Ao perceber qualquer sintoma, procure atendimento médico o mais rápido possível. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações e garantir o tratamento adequado. Não se automedique e mantenha-se hidratado.

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