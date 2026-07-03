Ação integrada resulta em prisão e apreensão de grande quantidade de cigarros ilegais em Esperança do Sul

Uma operação realizada na tarde desta quinta-feira (2) em Esperança do Sul terminou com a detenção de um indivíduo e a retenção de uma carga de cigarros introduzidos irregularmente no país.

A ação ocorreu durante a Operação Cerco Fechado, quando integrantes da Força Tática da Brigada Militar atuaram em conjunto com policiais civis para fiscalizar e combater crimes na região. Durante as diligências, os agentes localizaram 25 volumes contendo cigarros fabricados no exterior sem a devida regularização.

Em razão da constatação do crime, o suspeito foi preso em flagrante por envolvimento com a entrada ilegal da mercadoria no território nacional e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

O atendimento da ocorrência contou com a participação de policiais militares vinculados ao 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

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