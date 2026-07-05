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Emplacamentos de veículos crescem 16,01% no primeiro semestre do ano

Dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
05/07/2026 às 10h44
Emplacamentos de veículos crescem 16,01% no primeiro semestre do ano
Considerando apenas o mês de junho, houve o emplacamento de 488.420 unidades de veículos novos (Foto: Diones Roberto Becker)

A venda de veículos novos – que engloba o emplacamento de automóveis, comerciais leves, picapes e furgões, ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários como reboques e carrocerias cresceu 16,01% no primeiro semestre do ano – com a comercialização de 2.715.403 unidades.

Considerando apenas o mês de junho, houve o emplacamento de 488.420 unidades de veículos novos – uma queda de 0,82% frente a maio e crescimento de 18,96% em relação a junho do ano passado. 

Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE). Um dos destaques do semestre foi o emplacamento de automóveis e comerciais leves, que apresentou crescimento de 20,11% em relação ao mesmo período do ano passado, com 1.359.107 unidades. 

O segmento de motos também teve um bom desempenho entre janeiro e junho deste ano, com 1.174.459 unidades emplacadas – o que representou crescimento de 14,10% frente ao primeiro semestre de 2025.

Quanto aos segmentos de ônibus e caminhões, o desempenho ainda continua negativo. No acumulado do ano foi registrada queda de 9,09%, com 61.020 novas unidades comercializadas.

 

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