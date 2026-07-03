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Região Celeiro contabiliza 114,8 mil eleitores aptos para votar em outubro

Estatísticas são do mês de maio deste ano

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
03/07/2026 às 19h55 Atualizada em 03/07/2026 às 20h03
Região Celeiro contabiliza 114,8 mil eleitores aptos para votar em outubro
Na comparação com os dados de 2024, o contingente regional de eleitores diminuiu 1,56% (Foto: Diones Roberto Becker)

As estatísticas do mês de maio deste ano, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que os 21 municípios da Região Celeiro somam 114.864 votantes aptos para o próximo pleito. Em outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher os novos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República.

Na comparação com os dados de 2024, o contingente regional de eleitores diminuiu 1,56%. Em números absolutos, caiu de 114.864 para 113.077. Dos 21 municípios analisados, 18 registraram queda na quantidade de votantes. As reduções mais acentuadas aconteceram em Campo Novo (-4,92%), Barra do Guarita (-4,55%) e Braga (-4,29%). Por outro lado, apenas Esperança do Sul (+0,97%), Santo Augusto (+0,78%) e Tenente Portela (+0,24%) verificaram crescimento do número de eleitores.

Cabe destacar que, do montante de cidadãos que poderão participar do pleito em outubro, 107.612 fizeram a biometria – que é utilizada na identificação da pessoa na seção eleitoral. Quem não tem a biometria cadastrada no sistema da Corte precisará apresentar ao mesário um documento oficial. As opções aceitas incluem: carteira de identidade (RG), carteira de trabalho, passaporte e carteira de habilitação (CNH).

Do contingente apto na Região Celeiro, 93.005 cidadãos têm o voto obrigatório. O indivíduo que não votar e não justificar a ausência pagará multa e ainda estará sujeito a outras punições previstas na legislação. No âmbito regional, a participação na eleição de 2026 é facultativa para 20.072 pessoas. O voto facultativo abrange a população maior de 16 anos e menor de 18 anos, analfabetos e idosos acima de 70 anos.

Cadastro eleitoral ficará fechado até novembro

Em maio, terminou o prazo para que brasileiras e brasileiros tirassem o primeiro título de eleitor ou regularizassem eventuais pendências na Justiça Eleitoral.

Com o fechamento do cadastro, ficarão suspensos, em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no Autoatendimento Eleitoral, serviços como alistamento eleitoral – que inclui a emissão de título de eleitor –, transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados cadastrais e regularização da situação eleitoral.  

O que pode ser feito no período? 

Apesar de o cadastro eleitoral estar fechado, alguns serviços podem ser solicitados no Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos tribunais regionais eleitorais (TREs). São eles: emissão de certidões eleitorais; pagamento de multas; impressão do título de eleitor; e consultas à situação eleitoral. 

Consequências para quem perdeu o prazo:

Além de não votar em outubro, as pessoas que não regularizarem a situação eleitoral podem sofrer restrições, como não poder obter passaporte, tomar posse em cargo público ou efetuar matrículas em instituições públicas de ensino.

 

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