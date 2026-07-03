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RS terá tempo seco no fim de semana e retorno das chuvas nos próximos dias

É o que prevê o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 27/2026

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI
03/07/2026 às 19h52
RS terá tempo seco no fim de semana e retorno das chuvas nos próximos dias
No domingo, uma nova frente fria se aproximará do Estado, trazendo instabilidade para os próximos dias (Foto: Diones Roberto Becker)

Na próxima semana, a chuva deverá continuar, principalmente na metade Norte do Estado. É o que prevê o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 27/2026, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA).

- Sexta-feira (3/7): as temperaturas estarão em declínio e há possibilidade de ocorrência de geada em diversas regiões. Há possibilidade de ocorrência de rajadas de vento nas regiões litorâneas e áreas adjacentes.

- Sábado (4/7): neste dia e até a manhã de domingo, a frente fria que ingressou no Rio Grande do Sul a partir da quinta-feira anterior já não estará mais influenciando o tempo no território gaúcho. Por conseguinte, não há previsão de chuva significativa na maioria das regiões.

- Domingo (5/7): ao final do dia, uma nova frente fria se aproximará do Estado, trazendo instabilidade para os próximos dias.

- Segunda (6/7) e terça-feira (7/7): uma nova frente fria deixará o tempo instável em praticamente todo o RS. Assim, há previsão de chuva para todas as regiões, com os maiores volumes previstos novamente para a metade Norte do Estado.

- Quarta-feira (8/7): o sistema se afastará, reduzindo sua influência sobre o Rio Grande do Sul. Há apenas previsão de chuva isolada.

Os acumulados de precipitação deverão variar entre zero e 50 milímetros ao longo da semana, com alguns pontos isolados que podem ultrapassar esse valor.

 

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