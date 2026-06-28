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Chuva provoca transtornos e desabriga famílias em Coronel Bicaco

Não há, até o momento, informações oficiais sobre o número de desabrigados

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
28/06/2026 às 16h25 Atualizada em 28/06/2026 às 16h33
Chuva provoca transtornos e desabriga famílias em Coronel Bicaco
Segundo informações obtidas pelo Sistema Província de Comunicação, por volta das 14 horas deste domingo (28/6), a chuva já acumulava mais de 180 milímetros (Fotos: Diones Roberto Becker)

A chuva que iniciou ainda na noite de sábado (27/6) ocasiona inúmeros transtornos na cidade de Coronel Bicaco. Devido ao aumento dos níveis dos arroios Paiol e Faxinal, algumas ruas foram invadidas pela água – o que impede a passagem de veículos. As enxurradas levaram lama e pedras para vias urbanas. Situação semelhante é constatada em determinados pontos do acesso pela ERS-317.

Conforme a Defesa Civil do Município, famílias que residem nas proximidades dos arroios foram removidas de suas casas e estão sendo abrigadas em uma escola. Não há, até o momento, informações oficiais sobre o número de desabrigados. O órgão revelou ainda que distribuiu lona para moradores afetados pelas precipitações.

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Obras atuam no auxílio às famílias, incluindo a retirada dos móveis das residências tomadas ou ameaçadas pela água, além de trabalhos para facilitar a vazão da água em locais que registram alagamentos. Mesmo com a chuva não dando trégua, as ações têm continuidade e envolvem servidores públicos e voluntários.

Segundo informações obtidas pelo Sistema Província de Comunicação, por volta das 14 horas deste domingo (28/6), a chuva já acumulava mais de 180 milímetros.

 

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