Temporal causa prejuízos e mobiliza equipes em Campo Novo

O forte temporal registrado desde a madrugada deste domingo (28) trouxe uma série de problemas para Campo Novo, na Região Celeiro. A combinação entre o grande volume de chuva e rajadas intensas de vento deixou estragos em várias áreas da cidade.

Entre as ocorrências mais relevantes estão árvores caídas, casas com telhados danificados e a destruição de um galpão situado em uma propriedade rural pertencente ao prefeito Pedro dos Santos.

Os pontos mais prejudicados ficam principalmente na região baixa do município, abaixo da Avenida principal, no acesso utilizado por quem chega pela entrada de Braga. A estrutura do CTG Sentinela das Coxilhas também foi atingida pela força do mau tempo.

Ainda durante a madrugada, a Administração Municipal acionou a Defesa Civil para prestar apoio aos moradores afetados. As equipes iniciaram o atendimento às famílias e auxiliaram na retirada de móveis, eletrodomésticos e outros pertences das casas atingidas, com o objetivo de reduzir os danos.

Ao longo da manhã, a Defesa Civil permaneceu nos bairros fazendo vistorias e levantando a dimensão dos prejuízos. Por volta das 10h, novos pedidos de ajuda foram registrados após a água entrar em residências localizadas em áreas mais baixas, resultado do escoamento vindo das partes altas da cidade. Comunidades do interior também relataram transtornos.

A Administração Municipal continua acompanhando a situação e oferecendo suporte às famílias prejudicadas. O balanço completo dos danos ainda está em andamento, e novas atualizações devem ser repassadas conforme o cenário for sendo avaliado.

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