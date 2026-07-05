Gasolina também deve acompanhar tendência internacional de queda

Na terça-feira (30/6), a estatal anunciou a redução do óleo diesel em R$ 0,35 por litro (Foto: Diones Roberto Becker)

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a gasolina deve acompanhar a tendência de queda observada em outros combustíveis, que tiveram o preço reduzido nos últimos dias com a queda do valor do petróleo no mercado internacional.

Na terça-feira (30/6), a estatal anunciou a redução do óleo diesel em R$ 0,35 por litro. Já na quarta-feira (1º/7), foi a vez de o querosene de aviação (QAV) ter uma redução de 14,5% anunciada pela empresa.

— Todos os nossos combustíveis acompanham a tendência dos preços internacionais — disse Magda Chambriard. — No caso da gasolina, é a mesma coisa — completou.

Segundo a Petrobras, as reduções já anunciadas refletem a atenuação dos efeitos do conflito no Oriente Médio sobre os preços do petróleo e dos derivados, que haviam subido com o início do confronto entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

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