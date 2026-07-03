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Aumento do Rio Uruguai provoca interrupção da travessia por balsa em Tiradentes do Sul

Elevação das águas ultrapassa nível de segurança e leva autoridades a suspenderem o serviço temporariamente.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
03/07/2026 às 09h59
Aumento do Rio Uruguai provoca interrupção da travessia por balsa em Tiradentes do Sul
(Foto: MB Notícias)

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Tiradentes do Sul informou, na manhã desta sexta-feira (3), a paralisação da operação da balsa em razão da subida contínua das águas do Rio Uruguai.

De acordo com a medição efetuada às 8h no ponto de monitoramento de Porto Soberbo, o rio alcançou a marca de 9,40 metros, mantendo tendência de elevação. O limite considerado seguro para a região é de 8 metros acima da cota habitual.

Em função do cenário observado, os responsáveis decidiram interromper a travessia de forma preventiva, visando garantir a segurança dos usuários e operadores. O serviço permanecerá suspenso até que uma nova análise técnica indique condições adequadas para a retomada.

A Defesa Civil segue acompanhando o comportamento do rio em tempo real e destaca que comunicados atualizados serão divulgados pelos meios oficiais da administração municipal.

Os órgãos públicos recomendam que moradores e motoristas mantenham distância de áreas sujeitas a alagamentos, obedeçam às sinalizações e bloqueios existentes e busquem informações exclusivamente em fontes oficiais.

 

 

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