Novo capotamento na RSC-472 deixa três pessoas feridas em Três Passos

A RSC-472 voltou a registrar acidentes nesta quarta-feira (1º) em Três Passos. Em um intervalo de poucas horas, dois capotamentos foram atendidos por equipes de emergência, resultando em pessoas feridas e danos expressivos aos veículos envolvidos.

O caso mais recente ocorreu por volta das 22h30, na região de Linha Turvo, próximo à sede esportiva do Santos de Linha Turvo. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Brigada Militar após a informação de que um automóvel havia tombado e seus ocupantes permaneciam presos no interior do veículo.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram uma mulher de 47 anos no banco traseiro. Ela estava consciente, orientada e relatava fortes dores em uma das pernas. O atendimento inicial foi realizado pela equipe do SAMU.

O motorista, de 39 anos, também estava consciente e apresentava dores intensas na região torácica. Já o passageiro do banco dianteiro, de 49 anos, foi encontrado com suspeita de lesões no ombro e na clavícula, sendo imobilizado para transporte seguro.

Os bombeiros efetuaram a estabilização do automóvel, garantiram a segurança do local e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas, acompanhando constantemente seus sinais vitais. Após os procedimentos, os três ocupantes foram encaminhados ao Hospital de Caridade de Três Passos para avaliação e cuidados médicos.

O carro envolvido no acidente, um Citroën Xsara, teve avarias de grande proporção em consequência do capotamento. A Brigada Militar auxiliou no controle da área e na segurança durante o trabalho das equipes de resgate. O atendimento foi concluído pouco antes da 1h da madrugada.

Outro capotamento havia sido registrado durante o dia

Horas antes, outro acidente já havia sido registrado na mesma rodovia. Um Chevrolet Tracker saiu da pista após o condutor perder o controle da direção em um trecho molhado.

Segundo relato do motorista, de 41 anos, o veículo aquaplanou, resultando em pelo menos três tombamentos antes de atingir uma árvore às margens da estrada. O trânsito precisou operar parcialmente em meia pista até a retirada do automóvel.

O condutor sofreu apenas ferimentos leves e recebeu auxílio após o acidente. Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar, a equipe estava empenhada em outra ocorrência quando foi acionada. Quando os socorristas chegaram ao local, o veículo já havia sido removido por um guincho, que também prestou assistência ao motorista e realizou seu transporte até o Hospital de Caridade de Três Passos.

Os dois acidentes ocorridos no mesmo dia reforçam a importância de dirigir com cautela em períodos de chuva, quando as condições da pista favorecem situações de aquaplanagem e aumentam o risco de perda do controle dos veículos.

(Foto: Reprodução / MB Notícias /Autorizada pelo condutor )

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.