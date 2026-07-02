Quinta, 02 de Julho de 2026
10°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF prende nove suspeitos investigados por produzir e comercializar vídeos de violência contra crianças e animais no RS

Mandados foram cumpridos em três municípios gaúchos após apuração identificar suposto esquema de gravação e venda de conteúdo violento pela internet.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1 RS
02/07/2026 às 14h18
PF prende nove suspeitos investigados por produzir e comercializar vídeos de violência contra crianças e animais no RS
(Foto: Divulgação / Polícia Federal)

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (2), uma operação que resultou na prisão de nove pessoas investigadas por envolvimento em crimes de violência contra crianças e maus-tratos a animais no Rio Grande do Sul.

Conforme as investigações, os suspeitos teriam submetido bebês, crianças e animais domésticos a situações de sofrimento físico e psicológico, registrando as ações em vídeo para posterior comercialização em plataformas digitais. Até o momento, não foram constatadas mortes relacionadas aos fatos apurados.

As ações policiais incluíram o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e nove ordens de prisão preventiva nos municípios de Bagé, Candiota e Canoas. As determinações judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Bagé, que autorizou a detenção dos investigados pelo prazo inicial de 30 dias.

As autoridades ainda trabalham na identificação de todas as vítimas. Nos casos já localizados, os responsáveis não teriam conhecimento das práticas investigadas. Uma nova etapa da apuração deverá aprofundar a análise do contexto familiar, incluindo depoimentos de parentes e das próprias vítimas.

De acordo com a PF, há indícios de repetidos episódios de agressões físicas e psicológicas. Os investigadores destacam que, até o momento, não foram encontrados elementos que indiquem motivação sexual nos crimes. Entre os atos registrados estariam práticas de sufocamento e asfixia, utilizadas na produção dos vídeos.

Durante a análise de um aparelho celular apreendido com um dos investigados, os policiais encontraram aproximadamente 80 gravações. Entre as vítimas identificadas nas imagens estão dois bebês, uma criança e um adolescente.

As investigações apontam ainda que o material era compartilhado por meios digitais e possivelmente vendido para usuários localizados em diferentes regiões do país.

A apuração teve origem após a descoberta de evidências durante outra operação conduzida pela Polícia Federal no ano anterior. Ao periciar um celular apreendido naquela ocasião, os agentes encontraram conteúdos que deram início à nova investigação.

Segundo a corporação, os suspeitos exerciam funções distintas dentro do esquema, incluindo a produção, divulgação e envio dos vídeos. Eles poderão responder por crimes relacionados à tortura de crianças e adolescentes, maus-tratos contra animais e participação em organização criminosa.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Efetivo 7ºBPM)
Crime Mineral Há 4 horas

Ação policial em Três Passos resulta na prisão de investigados por furto de pedras preciosas ocorrido em Ametista do Sul

Veículo ligado ao crime foi localizado após troca de informações entre unidades da Brigada Militar e diligências realizadas na região.

 (Foto: Corpo de Bombeiros Militar)
Rodovia Perigosa Há 9 horas

Novo capotamento na RSC-472 deixa três pessoas feridas em Três Passos

Capotamentos mobilizaram equipes de resgate durante a quarta-feira e reforçam os riscos da pista molhada na região.

 (Foto: Rádio Atual FM)
Trânsito Fatal Há 10 horas

Cinco pessoas morrem em grave acidente entre carro catarinense e carreta de Horizontina na BR-470, em SC

Acidente ocorreu sob forte chuva em Campos Novos e mobilizou equipes de resgate durante a manhã desta quarta-feira.

 (Foto: Divulgação)
Trânsito Há 23 horas

Saída de pista é registrada na ERS-330 entre Miraguaí e Redentora

O automóvel seguia sentido Miraguaí a Redentora quando perdeu o controle do veículo, não há informações de feridos até o momento

 (Foto: Divulgação BM)
Apreensão Há 1 dia

ação conjunta apreende submetralhadoras e espingarda em Crissiumal

Operação Força Total resultou na apreensão de três armas de fogo e seis carregadores; não houve informações sobre prisões

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 17°
12° Sensação
3.3 km/h Vento
97% Umidade
100% (15.09mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sexta
11°
Sábado
15°
Domingo
20°
Segunda
15°
Terça
14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Portabilidade de crédito reduz endividamento de brasileiros
Política Há 20 minutos

“Brasil não vai abandonar a mesa”, diz ministro sobre taxação dos EUA
Saúde Há 20 minutos

Pioneira no país, SC estrutura Linha de Cuidado para pessoas com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista
Senado Federal Há 20 minutos

Sancionada autorização para uso do Funpen na capacitação de servidores
Tecnologia Há 54 minutos

Pagamentos internacionais impulsionam empresas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,05%
Euro
R$ 5,95 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,242,84 +1,93%
Ibovespa
172,787,63 pts 0.64%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7054 (01/07/26)
02
11
34
63
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3724 (01/07/26)
01
02
03
05
06
07
12
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias