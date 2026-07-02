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Ação policial em Três Passos resulta na prisão de investigados por furto de pedras preciosas ocorrido em Ametista do Sul

Veículo ligado ao crime foi localizado após troca de informações entre unidades da Brigada Militar e diligências realizadas na região.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7º BPM
02/07/2026 às 14h06
Ação policial em Três Passos resulta na prisão de investigados por furto de pedras preciosas ocorrido em Ametista do Sul
(Foto: Efetivo 7ºBPM)

Dois indivíduos foram capturados pela Brigada Militar de Três Passos na manhã desta quinta-feira (2), suspeitos de envolvimento no furto de pedras preciosas ocorrido no município de Ametista do Sul.

A ação foi desencadeada após o compartilhamento de informações entre o 7º e o 37º Batalhões de Polícia Militar. Conforme os dados repassados, o automóvel utilizado na ocorrência estaria seguindo em direção à região atendida pelo 7º BPM.

Com base nas informações recebidas, as equipes iniciaram buscas imediatamente e conseguiram localizar o veículo suspeito. Durante a abordagem, os ocupantes foram identificados e detidos.

Após a prisão, os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e demais procedimentos previstos em lei.

O atendimento da ocorrência foi realizado por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar.

 

 

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