Consulta Popular: Assembleia Ampliada do Corede Celeiro ocorrerá na próxima terça-feira

Assembleias intermediárias foram realizadas nos dias 11 e 12 deste mês, em Vista Gaúcha, São Martinho e Campo Novo (Foto: Jalmir Steffenon)

A Amuceleiro, em Três Passos, sediará a Assembleia Ampliada do Corede Celeiro, na terça-feira (23/6), com início às 15h. Na ocasião, os representantes das três microrregiões apresentarão e defenderão as propostas elencadas nas reuniões intermediárias. Após esse momento, será elaborada a cédula de votação da região para a Consulta Popular 2026/2027.

As assembleias intermediárias foram realizadas nos dias 11 e 12 deste mês, em Vista Gaúcha, São Martinho e Campo Novo. Cada microrregião escolheu cinco demandas para defender no encontro da próxima terça-feira. A maioria dos projetos é voltada ao desenvolvimento rural. A relação completa pode ser conferida na tabela. Nesta edição, a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) aprovou 59 sugestões oriundas de municípios congregados pelo Corede Celeiro.

A cédula de votação da região para a Consulta Popular 2026/2027 possuirá quatro opções, no entanto, o eleitor poderá indicar apenas uma. A demanda mais votada irá angariar 60% do valor, e a segunda colocada receberá 40%. O montante destinado pelo Governo do Estado ao Corede Celeiro, formado por 21 municípios, é de R$ 2.057.142,86 – uma redução de R$ 171.428,57 em relação à última edição da Consulta Popular. Essa diminuição deve-se à reavaliação do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE).

A escolha das prioridades regionais neste ano acontecerá de 20 a 26 de julho, por meio de canais digitais. Para participar, é necessário ter título eleitoral cadastrado no Rio Grande do Sul e conta GOV. Na edição anterior, foram registrados 12.209 votos na Região Celeiro, e elencados os projetos de apoio às agroindústrias e da usina de pré-moldados de concreto.

Sobre a Consulta Popular

Instituída em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da sociedade na definição das prioridades regionais contempladas com parte dos recursos do orçamento estadual.

O processo é coordenado pela Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com os Coredes, e envolve a apresentação de propostas pela população, a realização de assembleias regionais, a votação popular e a execução dos projetos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.