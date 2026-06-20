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Seis pessoas morreram em acidentes nas últimas horas no Estado

Fatos foram registrados entre a noite de sexta-feira e a manhã deste sábado

Por: Editoria Local Fonte: Gaúcha ZH
20/06/2026 às 16h03
Seis pessoas morreram em acidentes nas últimas horas no Estado
Na BR-386, em Iraí, uma colisão frontal entre dois veículos provocou a morte de duas pessoas (Foto: Divulgação | PRF)

Seis pessoas morreram em acidentes de trânsito registrados entre a noite de sexta-feira (19/6) e a manhã deste sábado (20/6) no Rio Grande do Sul. As ocorrências foram registradas em Porto Alegre, Iraí, Palmeira das Missões, Feliz e Caxias do Sul, envolvendo colisões e atropelamentos em rodovias estaduais e federais.

Em Porto Alegre, um funcionário da COOTRAVIPA morreu atropelado na manhã deste sábado na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia. Ele foi atingido por um carro enquanto se deslocava até um bar andando pela ciclovia da avenida durante o intervalo de trabalho. O motorista alegou que houve uma pane na direção. Ele fez teste do bafômetro, que deu negativo. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Em Palmeira das Missões, um jovem de 20 anos morreu após perder o controle do carro e colidir contra uma árvore na RS-569. O acidente ocorreu durante a madrugada deste sábado. Segundo informações das autoridades, a vítima ficou presa às ferragens e morreu no local. A Polícia Civil apura as causas da ocorrência.

Na BR-386, em Iraí, uma colisão frontal entre dois veículos provocou a morte de duas pessoas na noite de sexta-feira. As vítimas foram o motorista de uma Ford EcoSport, de 38 anos, natural de Planalto, e o condutor de um Fiat Palio Weekend, de 55 anos, morador de Santa Maria. As passageiras dos dois veículos ficaram feridas e receberam atendimento médico.

Outro acidente fatal foi registrado também na manhã deste sábado na RS-452, entre os municípios de Feliz e Bom Princípio, no Vale do Caí. A colisão envolveu um carro e um caminhão. O motorista do automóvel, identificado pelos Bombeiros Voluntários de Feliz como Joel Rocha dos Santos, 43 anos, morreu no local. Um passageiro que estava no veículo ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bom Princípio.

Já em Caxias do Sul, um homem de 60 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na RS-122, nas proximidades do acesso ao bairro Forqueta. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira. Conforme as informações preliminares, a vítima atravessava a pista quando foi atingida. A identidade não foi divulgada.

As circunstâncias dos acidentes serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

 

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