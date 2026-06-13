Consulta Popular: microrregiões do Corede Celeiro realizaram as assembleias intermediárias

Representantes dos municípios que compõem a Microrregião I reuniram-se em Vista Gaúcha para a primeira assembleia intermediária (Foto: Divulgação | Corede Celeiro)

Representantes dos municípios que compõem a Microrregião I do Corede Celeiro reuniram-se, na manhã de quinta-feira (11/6), em Vista Gaúcha, para a primeira assembleia intermediária. O encontro serviu para a escolha dos projetos que serão apresentados na próxima fase da Consulta Popular 2026/2027.

Na atual edição, a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) aprovou 59 sugestões oriundas de municípios filiados ao Corede Celeiro. As assembleias intermediárias das microrregiões II e III aconteceram na sexta-feira (12/6), em Campo Novo e São Martinho, respectivamente.

A assembleia ampliada – quando será estabelecida a cédula de votação da região – acontecerá em Três Passos, no dia 23 de junho. Na reunião de lançamento da Consulta Popular 2026/2027 no âmbito regional, ficou acertado que haverá quatro opções na cédula, no entanto, o eleitor poderá selecionar apenas uma. A demanda com mais votos irá angariar 60% do valor, e a segunda colocada receberá 40%.

A votação da Consulta Popular 2026/2027 ocorrerá de 20 a 26 de julho, por meio de canais digitais via conta GOV. Na edição anterior, foram registrados 12.209 votos na Região Celeiro, e elencados os projetos de apoio às agroindústrias e da usina de pré-moldados de concreto.

O montante destinado pelo Governo do Estado ao conselho, formado por 21 municípios, é de R$ 2.057.142,86 – uma diminuição de R$ 171.428,57 em relação à última edição da Consulta Popular. Essa queda deve-se à reavaliação do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE).

Sobre a Consulta Popular

Instituída em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da sociedade na definição das prioridades regionais contempladas com parte dos recursos do orçamento estadual.

O processo é coordenado pela Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com os Coredes, e envolve a apresentação de propostas pela população, a realização de assembleias regionais, a votação popular e a execução dos projetos.

MICRORREGIÃO I

Municípios: Barra do Guarita, Coronel Bicaco, Derrubadas, Miraguaí, Redentora, Tenente Portela e Vista Gaúcha.

MICRORREGIÃO II

Municípios: Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Esperança do Sul, Humaitá, Tiradentes do Sul e Três Passos.

MICRORREGIÃO III

Municípios: Chiapetta, Crissiumal, Inhacorá, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul e Sede Nova.

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